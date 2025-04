Morales cambia los pitos por aplausos

Cuando hay que remar todos a una, las diferencias quedan apartadas y solo importa lo que pase sobre el terreno de juego. En mitad de ... una temporada donde uno de los emblemas granotas ha buscado el perdón de distintas formas, Morales logró cambiar los pitos que ha recibido por sus discutidas actuaciones en numerosas ocasiones en el Ciutat de Valencia por unos aplausos al unísono que sirvieron para reconocer su doblete y gran trabajo individual en la victoria más importante de lo que se lleva de 2025.

Morales, que partió como la principal referencia en ataque junto a Brugui intentando suplir ambos la baja de Iván Romero por una microrrotura en la zona del gemelo, se echó el equipo a sus espaldas. Dos tantos con clara seña de identidad propia, al encarar las defensas rivales por velocidad, driblar y resolver a la perfección ante los guardametas, pusieron con dos goles de renta favorable al Levante. Pero las aportaciones del 'Comandante' no solo quedaron ahí, ya que fue constante en los apoyos defensivos, algo que no era habitual, pero ante la necesidad del equipo mostró su entera entrega.

La mejor versión del '11' levantinista quedó latente y en zona mixta también se erigió como portavoz del equipo. «Era un partido que durante toda la semana olía a Primera División. Hemos dado un pasito muy importante en lo que queda de competición», argumentó. Morales, feliz por la victoria del colectivo, no quiso poner el énfasis en esas tardes donde se marchaba algo molesto al ver cómo no encontraba el beneplácito de la grada, como también llegó a reconocer. «Tengo que seguir por esta línea y seguir haciendo disfrutar a nuestra gente», añadió en tono reflexivo e incluso a modo autocrítico por no materializar durante las últimas jornadas disputadas.

Tirando de inteligencia y emotividad, puso en valor el comportamiento de su hinchada. «Más allá de aplausos o silbidos, lo importante es que hemos tenido la mejor entrada del año y estamos orgullosos de nuestra gente», dictaminó a la vez que destacaba el apoyo durante todo el partido y la comunión final con una celebración conjunta, en donde el cántico del himno puso el colofón.

Los nueve goles de Morales, que ahora recupera el pichichi granota, han permitido sumar un plus de siete puntos por su influencia directa en el desenlace de los encuentros. Pero, sin duda, la mayor motivación fue reencontrar ese cariño de la parroquia azulgrana en forma de una merecida ovación al ser sustituido, que le reconfortará para el tramo final de liga. «El sueño está claro y es volver a jugar en Primera con el Levante. Desde el primer momento que llegué aquí he dicho que es el aliciente más especial que tengo y por ello trabajo cada día. Ojalá podamos conseguirlo», concluyó el futbolista con el manifiesto común que sostiene el levantinismo de cara al ansiado objetivo del ascenso.