Julián Calero confirma la lesión de Iván Romero en el gemelo

Este pasado domingo casi todo salió a pedir de boca para el Levante UD en el Ciutat de Valencia. El equipo valenciano logró un ... importante y trabajado triunfo contra otro de los aspirantes al ascenso, con protagonismo especial para Morales gracias a su doblete. Sin embargo, la nota negativa de la jornada la protagonizó Iván Romero, que finalmente quedó fuera de la convocatoria y sobre el que Julián Calero confirmó el pequeño paso atrás sobre su estado físico, que le hará estar en el dique seco durante unos días.

«En torno a una semana o diez días era el primer pronóstico que se hace con él. Se le ha hecho una resonancia, tiene muy poquito, pero siente alguna molestia. Ya sentía la semana pasada, pero se ha agravado un pelín y hemos decidido que no fuera a más porque nos tiene que ayudar», explicó el entrenador en la rueda de prensa postpartido. Iván Romero tiene una microrrotura de reducidas dimensiones, pero tal y como advertía Calero optaron por no correr riesgos, que descansara y así no perderlo para una mayor duración de tiempo en este tramo final de liga.

El delantero se presentaba como duda para enfrentarse al Racing de Santander. En el anterior encuentro había sentido unas molestias en la zona del gemelo, que le obligaron a ser sustituido y durante toda la semana se había resentido al ejercitarse, hasta el punto de no participar en la última sesión de la semana.

Ahora, Iván Romero realizará durante unos días entrenamientos parciales, para luego sumarse a la dinámica del grupo y ver sus opciones de competir contra el Córdoba. El hecho de jugar en la noche del viernes dificulta su disponibilidad y vuelve a postularle como duda de cara al mismo. Sin embargo, si no hay más contratiempos, contra el Real Zaragoza su presencia sí estará asegurada.