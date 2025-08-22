Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspecto del Ciutat en la última victoria levantinista contra el Barça, el 2 de noviembre de 2019 Juanjo Monzó

Sin miedo y con la épica a por el campeón

El Ciutat, lleno hasta la bandera, sueña con otra velada mágica del Levante en su regreso a Primera mientras Calero se encomienda a la afición para sumar los primeros puntos

José Martí

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:00

El Ciutat de València se engalana para el regreso a la élite. Tres años de espera, de altibajos e incertidumbre en la categoría de plata ... solo han servido para animar aún más a la hinchada en el regreso a la Primera División. Enfrente esta noche, el campeón de Liga, el FC Barcelona. Un rival de enorme entidad, favorito en todas las quinielas para llevarse los tres puntos. Pero el levantinismo sabe de épicas. Los protagonistas que se marcharon cabizbajos de Mendizorroza tras perder in extremis quieren redimirse de la mejor manera posible.

