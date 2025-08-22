Sin miedo y con la épica a por el campeón

El Ciutat de València se engalana para el regreso a la élite. Tres años de espera, de altibajos e incertidumbre en la categoría de plata ... solo han servido para animar aún más a la hinchada en el regreso a la Primera División. Enfrente esta noche, el campeón de Liga, el FC Barcelona. Un rival de enorme entidad, favorito en todas las quinielas para llevarse los tres puntos. Pero el levantinismo sabe de épicas. Los protagonistas que se marcharon cabizbajos de Mendizorroza tras perder in extremis quieren redimirse de la mejor manera posible.

La plantilla granota se entrenó en el césped del Ciutat por primera vez en la mañana de ayer. Para las nuevas incorporaciones, este fue su primer entrenamiento en el templo del club decano de Valencia. Olasagasti, Koyalipou, Arriaga y Matturro, sin embargo, siguen ausentes y aún no podrán vestir el clásico jersey en partido oficial. La ausencia de jugadores en la medular obliga a que Oriol y Pablo vuelvan a ocupar el doble pivote. Carlos Álvarez aún es una incógnita, incluso para Julián Calero. El sevillano se ha entrenado con el grupo esta semana, pero el entrenador aún no sabe si está listo para disputar un partido completo.

El Levante querrá ser correoso y apretarle las tuercas hasta el extremo al conjunto culé. El Barça llega en forma tras ganar cómodamente en Mallorca en la primera fecha (0-3). Hansi Flick ha insistido en la víspera en que sus jugadores tienen que mantener la intensidad hasta el final, incluso con resultados abultados. Y es que este Barça ha recuperado los días de gran esplendor y sabe lo que es golearle a los rivales. El curso pasado, solo en Liga ganó 13 veces por tres goles o más de diferencia. El conjunto catalán tiene, además, una gran maquinaria ofensiva. Robert Lewandowski, que hasta ahora ha causado baja, podría llegar para la cita, aunque de partida el tridente ofensivo culé lo conformarán Raphinha, Lamine y el exvalencianista Ferran Torres.

Pero Julián Calero tiene claro que no se va a achantar. Así lo ha manifestado en la previa. Quiere ser competitivo, no dejarse avasallar por el Barça y pasar muchos tramos del partido con el balón. En Vitoria el Levante echó de menos el dominio del juego y la posesión. Perdió el centro del campo y se vio obligado a defender en terreno propio casi todo el partido. Esta actitud, contra el Barça, podría ser mortal. El conjunto culé, como apuntó el propio Calero, dominó la posesión en todos sus compromisos ligueros el año pasado. Pero el Levante quiere la pelota para pelear el partido. Esta semana el entrenador ha recordado que no busca ser simpático, sino competitivo. Con uñas y dientes, el cuadro granota buscará hacerle muy largo el partido al Barcelona.

También tratará de sorprender a un equipo que, si bien avasalla en ataque, el año pasado dejó dudas en la defensa. Iván Romero, Brugué, Morales y Espí son las únicas alternativas ofensivas que tiene esta plantilla. Todos ellos formaron parte de la plantilla que ascendió el curso pasado contra todo pronóstico. Solo un año después, están llamados a ser importantes en el debut en casa ante el vigente campeón de Liga, Copa y Supercopa.

En temporadas anteriores, las repetidas victorias ante clubes como Barça, Madrid y Atlético vinieron dadas por el estilo de juego vistoso y ofensivo del Levante, que no se encerraba y aceptaba el cuerpo a cuerpo. Pero este equipo ya no tiene a los futbolistas de talento que hacían eso posible y Calero es consciente de la realidad que debe asumir. Se espera un partido manejado por el Barça en el que el Levante tendrá que tener fortuna, astucia y calidad si quiere sacar algo. Pablo Cuñat es uno de los nombres propios en la previa. Hoy tendrá su gran oportunidad para demostrar que tiene mimbres para ser el arquero titular este curso.

El levantinismo se acoge a un clavo ardiendo. Pero no olvida su condición de 'matagigantes', su clásica resistencia frente a lo establecido y las letras de su himno: «Bien firme tu paso, el triunfo te espera...». Jugadores de la talla de Messi, Cristiano y Griezzmann han salido contrariados de Orriols. En esta ocasión podrían ser Lamine Yamal, Pedri y el resto de los galácticos culés. Se acabaron los preparativos. Esta noche, Orriols, lleno hasta la bandera, decidirá.