Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
Mathew Ryan recibiendo un balón EP

Mathew Ryan es llamado con la Selección de Australia

El portero del Levante ha sido convocado para participar en los amistosos internacionales que su equipo jugará en Norteamérica

Adrián Cambra

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

A la selección australiana le esperan unos cuantos partidos amistosos en este parón internacional que ya está a la vuelta de la esquina, y no ... ha querido prescindir para la ocasión de uno de sus jugadores emblema, Mathew Ryan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  5. 5

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  6. 6 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  7. 7 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  8. 8 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  9. 9

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  10. 10

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mathew Ryan es llamado con la Selección de Australia

Mathew Ryan es llamado con la Selección de Australia