Mathew Ryan es llamado con la Selección de Australia

A la selección australiana le esperan unos cuantos partidos amistosos en este parón internacional que ya está a la vuelta de la esquina, y no ... ha querido prescindir para la ocasión de uno de sus jugadores emblema, Mathew Ryan.

El guardameta del Levante Club de Fútbol es ya un habitual, siendo el tercer jugador australiano de la historia con más convocatorias acumuladas, solo por detrás del mítico ex-delantero del Everton y ya retirado Tim Cahill, y también superado por Mark Schwarzer. Ya son 101 partidos en los que Ryan ha defendido los colores de la gigante isla del continente oceánico, y con esta suma una representación más en la que su equipo buscará ponerse en forma para encarar el mundial en verano, en el cual se sabe ya que van a participar.

Un portero contrastado

Mathew Ryan cayó al Levante este mismo mercado de fichajes de verano. Al principio, hubieron dudas, ya que Pablo Cuñat había empezado bien la temporada y tuvo un partido sólido ante todo un Fútbol Club Barcelona, pero el australiano desde el partido ante el Elche se ha hecho cargo de la portería granota.

Parece que Ryan ha aportado una veteranía que nunca viene mal tener en el vestuario. El ya experimentado guardameta ha pasado por equipos de renombre, como por ejemplo la Real Sociedad, el Arsenal, o el eterno rival de la ciudad: el Valencia; y aunque desde su temporada 20/21 en el Arsenal ha cambiado cada año de equipo (estando en la Real Sociedad, el Kobenhavn danés, el AZ Alkmaar, la Roma o el Lens francés) la realidad es que su camino por estos equipos ha sido sólido y siempre ha tenido su hueco reservado en el equipo internacional.

Australia se medirá el 15 de Noviembre ante Venezuela y también lo hará el 19 de Noviembre ante la selección de Colombia, donde podrá comprobar realmente cuál es su capacidad competitiva ante una de las mejores selecciones del continente sudamericano.