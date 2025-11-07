Calero: «He pedido a mis jugadores que tengan valentía para competir bien»

Marc Escribano Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:55 Comenta Compartir

El entrenador del Levante, Julián Calero, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que disputa el conjunto granota este sábado ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. El técnico sabe de la importancia del partido al ser el último antes del parón de las selecciones y quiere sacar un buen resultado ante los del Cholo Simeone.

Iván Romero y los lesionados

«Ha entrenado muy poquito, hoy ha hecho otro poco, si está como hemos hablado nos acompañará al viaje por si necesitáramos que nos echara una mano. Hay que hablar con él ahora para ver sus sensaciones, que creo que sí, pero las sensaciones del jugador es lo que marca las decisiones. El resto más o menos estamos bien, los que ya sabéis que están lesionados, y el resto todos disponibles».

La magnitud del rival, el Atlético de Madrid

«Como creo que hay que ir a este tipo de partidos, con la suficiente personalidad de que tienes que competir bien, si te haces pequeñito en estos campos, ellos ya de por sí son grandes, y no tienes ninguna opción. Las cosas pasan por hacer un buen trabajo y creer en lo que planteamos, tendríamos que sacar una versión superlativa de nosotros para poder puntuar, porque Atlético, Barça y Madrid están en un nivel superior al resto, con una profundidad de plantilla muy amplia, jugadores muy importantes e internacionales todos. No vamos a enumerarlos para meternos miedo, así que a mirar nuestro ombligo y saber que tendremos que competir muy bien».

Oriol Rey y su gastroenteritis

«Ha recuperado muy bien dentro de que ha estado una semana así y ha perdido cinco kilos, que para un atleta, el resto de proteínas y sales que el jugador pierde que hace que competir al máximo nivel no sea sencillo, ha entrenado bien estos días y ha cogido algo de peso, le hemos cuidado con vitaminas y cuidado médico, y está disponible, pero probablemente para iniciar sea complicado. Estamos planteando las posibilidades que en esa posición con las bajas de Pablo y Vencedor vamos justos. Sin centro del campo no puedes ganar ni en el Metropolitano ni en ningún campo».

El momento de Jon Ander Olasagasti

«Olasa ha estado en la rotación buena, he contado con él pero ha tenido competencia y ha tenido que acostumbrarse a nuestros patrones de juego. Es un jugador interesante porque tiene mucha capacidad a nivel técnico y tiene que dar ese paso adelante, lo hablaba con él, se tiene que creer más de lo que es. Si respeta algunos códigos de cuidados personales y su físico, luego tiene muchas condiciones, tiene llegada, físico y va bien por arriba. Cuando le tienes ves que es un jugador que nos puede ayudar. Son ellos los que se ponen o se quitan, en vez de estar quejándose constantemente, tienen que estar trabajando para cuando suene el despertador y suene su momento».

Pablo Rosón y la cantera

«Dependíamos un poco de ver cómo estaba Oriol, y si está disponible, no vamos a tocar el filial. Rosón es un buen jugador de mi agrado, interesante y que tiene muchas cosas. El jugador que me lleve es para poder utilizarle, llevármelo para no usarlo y perjudicar al filial no es bueno. Si está bien Oriol, con Olasa y Kervin, tendríamos para podernos adaptar».

Concentración hasta el final

«Ojalá fuera un tema de concentración, pero ha sido un tema de pequeños detalles que hay que ajustar. Hay que saber manejar bien los partidos, cuando vas perdiendo o cuando vas sumando un punto trabajado que podrían haber sido tres, pero que se quedaron en cero, hay que saber que si no vas a ganar, no pierdas. No quiero decir que mis jugadores no tengan ese poso o experiencia, pero debemos manejar esas situaciones porque podemos hacerlo. A veces te pasa esto repetidamente pero también nos ha pasado lo contrario, entonces hay que saber los por qués de las cosas y ponerle el punto a la 'i', y no a la 'z', que no lleva punto. Tenemos que tener ese poso suficiente en los últimos minutos para conseguir esos resultados, pero tenemos la sensación de haber competido bien y que por este camino nos van a llegar los resultados».

El cansancio del Atlético tras jugar Champions

«Me gustaría decirte que sí pero tienen una profundidad de banquillo tan grande, que creo que puede ser hasta perjudicial. A nivel motivacional el jugador que entra y que quiere demostrar cosas tiene mucha hambre y ganas de demostrar, su entrenador pueda hacer cinco o seis cambios de su equipo de Champions, y eso da nuevas ilusiones. No creo que en el caso del Atlético, y menos de martes a sábado, si fuera de miércoles a sábado... Pero con cuatro días, a un equipo tan grande como el Atlético, no le va a afectar».

Alternativas en el centro del campo

«Tenemos ahí opciones que se pueden adaptar al centro del campo. Como no sabemos cuál va a ser el guion, necesitamos tener jugadores en todas las parcelas. Metimos a Elgezabal en Orihuela en el medio, que echa una mano, pero no es su posición. Si llegados al caso, lo podríamos usar. Dela lo ha hecho a veces en Villarreal, pero todo son adaptaciones. A mí me gusta la especificidad, que el centrocampista sea centrocampista. Pero tenemos que apañarnos así, pero creo que es suficiente lo que tenemos para poder competir, luego veremos donde nos pone el fútbol. Necesitamos competir muy bien para al menos, estar en disposición de disputarle bien el partido al Atlético».

El desánimo del vestuario

«Tenemos que ser conscientes de que nosotros cada partido tenemos que hacer corchetes, y entre corchetes un partido, y lo quitamos de en medio y que no nos afecte para el siguiente. Nos gustaría tener ese punto que se nos escapó al final, pero le hemos mostrado a los jugadores las cosas que hicimos bien y que nos pueden potenciar, para que estén limpios este fin de semana. Si vamos arrastrando miserias de un partido a otro, mal nos va a ir. Las miserias, hay que analizarlas, pero no arrastrarlas. Esa ha sido la intención, el equipo se ha recuperado bien mentalmente, pero sabemos dónde vamos. Si vas con miedo te va a dar lo mismo que yendo valiente, así que les he pedido a mis jugadores que tengan valentía para competir bien. En un estadio de esta dimensión veremos dónde estamos y de qué somos capaces».

La delantera del Levante

«Nosotros vamos a manejar dentro de nuestro modelo de juego variando las estructuras dependiendo de los jugadores. Al estar ahora lesionado Espí, que es una pena, que tras mucho trabajo con él se había puesto en el peso adecuado y en la dinámica correcta, es un chico que nos aporta cosas, pero ya no está. Tenemos opciones y tengo que elegir ahí, puede ser seguir con el 4-4-2 que no nos ha hecho ser débiles, pero lo importante es la idea. El sistema es la colocación de los jugadores, pero la idea es la misma, ni hacerte más pequeño de lo que eres, ni creerte más grande».

El peligro del Atlético ofensivamente

«Sorloth es un grandísimo jugador y me gusta ese tipo de delantero, cuando arranca es potente y trabaja y no le importa no ser el protagonista. Es un jugador tremendamente solidario desde fuera, que juega para los demás. Si a su lado tienes a Julián Álvarez, o Griezmann o Almada, pues imagínate. Y Llorente o Giuliano están en un gran momento, va a ser un partido complicado. Tenemos armas y un plan de partido, pero pasa por no estar dependiendo de lo que hacen ellos, también de lo que hacemos nosotros, y no estar pendientes de lo buenos que son ellos. Cuando más grandes haces a otros más pequeños te haces tú, y yo también tengo buenos jugadores que quiero potenciar».

Viaje a un estadio de un grande

«Este tipo de partidos necesitan manejos especiales, no vale cualquier cosa ni de cualquier manera. La impresión del estadio, cuando no has jugado ahí, puedes sentir vértigo. Hay que quitárselo y el campo verde sigue siendo el mismo a pesar de las gradas. Luego el nivel de los rivales, hemos jugado contra Barça y Madrid pero en casa con el calor de nuestra gente, y vamos a un estadio con una afición que empuja muchísimo, todo eso necesita de fútbol y de manejos de fútbol. Cuándo, de qué manera, cuándo juntarte, cuándo ser contundente, cuándo parar el juego con el balón y llevarlo al terreno que tú quieras... Y eso significa experiencia, con mayúsculas. No somos ni el equipo más experto, pero tampoco somos el de más calidad, pero tenemos nuestras cosas, vamos a ver si unimos todo y nos da. Vamos a ver qué sale del cascarón, igual sale un pollito con plumas y dispuesto a volar. Vamos con ilusión, sin miedo y con valentía, y a ver qué sale».

Su futuro en el Levante y su renovación

«Por desgracia la vida no te da para largos plazos y el fútbol menos. Quiero decir que hay que vivir el día a día, no hablo de fútbol, la vida. Por desgracia tengo alguna situación personal y familiar muy malito, y te das cuenta de que no puedes hacer planes ni a largo ni a medio plazo. Eso no quita para que ahora si me dices que estoy a gusto lo estoy, estoy bien, pero soy entrenador y sé que si los resultados no son buenos, sé quién es el responsable y lo asumo. Mi agente y Danvila son los que hablan y yo no quiero saber nada porque me despistaría de mi objetivo que es trabajar con mis chicos a muerte e intentar salvar al equipo con el fútbol que tenemos. A partir de ahí si cumples objetivos se puede hablar de cosas, pero si no lo haces, de qué vale firmar un contrato de cuatro años. Si me dices si estoy a gusto, estoy encantando, muy idenfiticado con la gente, voy por la calle y soy feliz y en el club trabajo a gusto. Ninguna pega, pero lo demás, se me escapa».

Kervin Arriaga tras el parón de selecciones

«El plan es volver a insistirle a la Liga en si les parece bien que un jugador nos llegue el jueves y tenga que jugar el viernes por la noche, y si cree que esa es la forma de proteger a los jugadores y a la competición. Mi preocupación es que lleguen sanos mis jugadores. Kervin llega el jueves a las cinco y diez, y jugamos el viernes pro la tarde, vendrá de dos partidos internacionales y dos vuelos de diez mil kilómetros. Tenemos que cuidar a la competición y a a los jugadores. Voy a intentar, cuando llegue el momento, de ver si tenemos a unos disponibles, y si no tendrán que jugar otros. Lo que me procupa es mañana el Atlético».