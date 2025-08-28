Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ivonne Chacón, con el Levante. LUD

El Levante traspasa a Ivonne Chacón

La jugadora colombiana se marcha al Chicago Stars de Estados Unidos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:23

El Levante se sigue moviendo en el mercado de fichajes, y también lo hace en su equipo femenino. Y es que la entidad del Ciutat de València y el Chicago Stars FC estadounidense han alcanzado un acuerdo para el traspaso de la jugadora Ivonne Chacón. El club norteamericano abona los 500.000 euros de la cláusula de rescisión de la granota, que deja un buen ingreso para el club de Orriols.

La delantera, internacional con Colombia, llegó al club granota el pasado verano, en junio de 2024, y durante la última temporada de la Liga F disputó un total de 32 encuentros oficiales, acumulando 2.702 minutos de juego y convirtiéndose en la máxima goleadora del Levante Femenino en la campaña pasada con 11 tantos, siendo pieza clave para evitar el descenso de la entidad de Orriols.

«Desde el Levante queremos agradecer a Ivonne Chacón su profesionalidad, entrega y compromiso durante su etapa como granota, así como desearle los mayores éxitos en esta nueva etapa , tanto a nivel personal como deportivo», dice el comunicado oficial del club.

