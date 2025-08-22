El Levante renueva a Pablo Cuñat hasta 2027 El valenciano seguirá vinculado a la entidad para las dos próximas temporadas, pero el club sigue con un ojo puesto en Dimitrievsky y Diego Conde

Pablo Cuñat seguirá guardando la meta granota dos temporadas más. Su anterior contrato culminaba en la presente temporada, pero club y jugador han acordado una ampliación por un curso más. Un problema menos para la dirección deportiva, que se protege a uno de los mayores referentes de Buñol. De lo contrario, desde enero habría salido al mercado como jugador libre.

Pablo Cuñat representa la apuesta del Levante por su cantera. Ha pasado las dos últimas temporadas cedido, en el Amorebieta y en el Cartagena, ambas con buena nota pese a los fracasos deportivos de sus clubes. Hasta ahora, su mayor éxito colectivo es el campeonato de liga cosechado con el Juvenil A del Levante en 2021, una efeméride histórica en la que el arquero fue partícipe. Ahora tiene, a expensas de que el Levante se mueva en el mercado, la gran oportunidad de su carrera. Defiende una portería de Primera División.

El Levante no ha comunicado las cifras del acuerdo. Con solo 23 años, el valenciano tiene la confianza del club y ha progresado adecuadamente hasta llegar a la máxima élite. Veremos si esta temporada está a la altura de su mayor reto profesional.

El juego de las sillas

Pero el Levante sigue a la caza de un portero de garantías que llegue para ser titular. El club se ha interesado en las últimas horas en Diego Conde, que podría estar en la rampa de salida del Villarreal en caso de que el submarino firme a Arnau Tenas desde el PSG. Esto relevaría a Conde a la tercera opción. El guardameta de 26 años, por el que el equipo groguet pagó 4 millones el pasado verano, podría salir cedido. El Levante ha presentado una oferta al Villarreal, aunque esta solo incluye el pago de parte de su ficha, dadas las limitaciones económicas de la entidad de Orriols. A la espera de que se cierre a Tenas, el Villarreal está dispuesto a alcanzar un punto de encuentro con el Levante.

Pero Stole Dimitrievsky también sigue en el radar granota. El Valencia le ha comunicado al portero que no tiene intención de venderlo ni cederlo si no es por una buena cantidad económica. Pero el macedonio sigue de bruces, quiere salir y ve con buenos ojos al Levante. Ambos zagueros cumplirían con el perfil que ha reconocido Julián Calero que busca en el mercado: «Quiero un buen portero. Los porteros de la actualidad son grandes, dominan el juego aéreo, dan pausa, tranquilidad y tienen experiencia. Controlan el 'timing'. Los equipos de nuestro nivel tienen ese tipo de porteros, nosotros también lo necesitamos». En palabras del propio Calero, el Levante requiere de ese perfil para completar una portería de Primera, que ahora defienden Pablo Cuñat y Álex Primo.