El Levante se indigna con la Liga por la falta de horarios del partido ante el Burgos

El Levante está muy cerca de dejar atrás el infierno que es la Segunda División. Con la victoria de ayer ante el Albacete en el ... Ciutat de València, los de Julián Calero pueden sentarse tranquilamente en el sofá este fin de semana, sabiendo que han hecho los deberes. Líder tras el tropiezo del Elche en el Alcoraz y acariciando el ascenso con la yema de los dedos, porque, a falta de dos encuentros para el final, hasta un empate les podría llegar a valer en Burgos si el Mirandés no consigue dos triunfos consecutivos que le permitan perseguir la estela del Levante y tener opciones de alcanzarlos en la última jornada.

Pero, primero, Burgos. Un partido que, por el momento, no tiene ni fecha ni hora, y que hasta probablemente el martes no la tendrá, porque el último encuentro de la jornada es el del Mirandés contra el Córdoba, el lunes a las 20:30 horas. Esto ha indignado —y con razón— al Levante y a su afición, porque no es normal que, a estas alturas de competición y con lo que hay en juego —un posible ascenso en El Plantío—, La Liga no haya anunciado cuáles son los horarios.

Calero, en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Albacete, demandaba un poco de comprensión, porque esto puede llegar a ser un problema a la hora de organizarse para poder viajar:

«La Liga que empatice un poco con nosotros. Ellos tendrán sus motivaciones, yo no las sé. Quiero que se pongan en nuestro lugar. No sabemos cuándo salir, no podemos planificar todo: los entrenos, cuándo salimos y demás. Creo que cómo se planifica esto… Este club no se puede permitir un chárter», sentenciaba Calero.

Además, a este problema se le suma la última jornada de Primera División, que es en horario unificado, es decir, todos los partidos se juegan a la misma vez para evitar la posibilidad de amaños. Entonces, cabe la posibilidad de que La Liga no desee que se jueguen todos los encuentros de Segunda y Primera el mismo día, por lo que la fecha que más fuerza toma es el sábado 24 de mayo.

Elgezabal, al igual que su míster, era otro que se resignaba en zona mixta tras el triunfo en el Ciutat de València: «La verdad que nos gustaría poder saberlo, pero entendemos también que ahora, con todo esto del horario unificado, tendremos que esperar un poco a los resultados que se den en esta jornada. Pero más que nada por mentalizarte, afrontar un poco el microciclo de la semana, saber cuándo tienes que competir e ir mentalizando ya esas cabezas para el reto que tenemos por delante»

Después de estas declaraciones, el central de 32 también quiso añadir que: «Esto no depende de nosotros. Nosotros estamos exentos de darle relevancia a ese tipo de situaciones porque no depende de nosotros. Nosotros, centrarnos en el día a día. A partir del lunes, ver en qué tenemos que hacer énfasis, qué tenemos que mejorar y dar una mejor versión nuestra para que nos siga dando para poder seguir ganando partidos», explicaba el defensa granota. Los partidos en los que los equipos no se jueguen prácticamente nada no serán en horario unificado.