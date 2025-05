Se respira positividad y alegría en Orriols. El Levante está muy cerca de dejar atrás el infierno que es la Segunda División. Con la victoria ... ante el Albacete en el Ciutat de València, los de Julián Calero pueden sentarse tranquilamente en el sofá este fin de semana, sabiendo que han hecho los deberes. Asegurados entre las dos primeras plazas y acariciando el ascenso con la yema de los dedos, porque, a falta de dos encuentros para el final, hasta un empate les podría llegar a valer en Burgos si el Mirandés no consigue dos triunfos consecutivos que le permitan perseguir la estela de los de Calero y tener opciones de alcanzar la segunda plaza en la última jornada.

Este Levante, que ha hecho posible que los niveles de dopamina estén por las nubes a estas alturas de la temporada, ha sido gracias a muchos nombres propios dentro del equipo. Siempre se habla de los Espí, Morales, Brugué, jugadores de peso importante, que marcan goles o dan puntos, pero siempre hay un jugador que está a la sombra, sin hacer ruido, sin demandar nada, y ese es Unai Elgezabal, el hombre baluarte de Calero.

No se entiende a este Levante sin la figura de Elgezabal. El central, de 32 años, ha sido el líder de la defensa durante toda la temporada, ha comandado cada uno de los partidos que ha disputado este curso y solo se ha perdido dos encuentros: uno por sanción y otro por una microrrotura. Es más, el defensa granota no ha sido sustituido en ningún momento durante la campaña, lo que demuestra que Calero tiene una fe ciega en él. En la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Albacete, el técnico madrileño lo alababa:

«Elgezabal es lo que sabíamos que traíamos. Lo he tenido tres años en Burgos y está para lo que lo traje. Él podía dar ese poso, trabajo, disciplina, y el resto se ha contagiado de él y él del resto. Es una fusión estupenda que ha dado un gran rendimiento», decía el entrenador del Levante.

Tal es así que el central vasco es el jugador de campo con más minutos esta temporada, con un total de 3.510, seguido por detrás de Carlos Álvarez, con un total de 3.248 minutos de juego. Además, Elgezabal también quiso hablar sobre su rendimiento esta campaña y cómo cayó de pie desde el inicio en el vestuario:

«Lo dije el primer día, al final yo venía a sumar, venía a aportar mi granito de arena. Yo siempre he pensado por y para el grupo, creo que lo importante y la fuerza es del grupo siempre. Lo único que hago es dejarme el alma cada día, lo máximo que puedo para devolver a este club donde merece, y ojalá podamos celebrarlo a final de temporada, pero todavía quedan dos pasos que van a ser muy duros», explicaba el central.

Una posibilidad que podría terminar dándose es que el Levante ascienda en el campo del Burgos, precisamente el club en el que Elgezabal ha pasado más tiempo, cerca de cuatro años, y del que guarda un recuerdo muy especial. Aunque, siendo sinceros, el defensa central confesaba tras el partido contra el Albacete que eso de ascender en El Plantío le importaba poco, siempre que se lograra el objetivo.

«Bueno, ojalá podamos vivir algo precioso en Burgos. Sería algo más que sumo a mi querida casa, porque al final mi hija también es burgalesa y… ¿Qué te voy a decir? No tengo más que palabras positivas hacia Burgos. Pero, como he dicho siempre, ojalá podamos también celebrarlo aquí, con nuestra gente. Me da igual dónde y cómo, lo importante es el objetivo», apuntaba el jugador granota.