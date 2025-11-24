El Levante femenino empeora los números del descenso del Valencia

En la tarde del domingo, tal y como se preveía, el Barça pasó por encima del Levante UD femenino en Orriols. Un 0-4 ... final, con tres penaltis en contra (uno fallado por Claudia Pina) y un polémico gol anulado.

El partido al menos dejó el debut de la portera de la cantera, Anna Álvarez, y de Gema Soliveres tras superar una larga lesión. Pese a esto, las granotas todavía no conocen el triunfo en lo que va de temporada y manifiestan la que es la peor temporada de la historia en Liga F.

Son ya 12 jornadas las concluidas y sólo dos puntos en su haber. Unos registros peores que los del Valencia CF el año pasado, que a estas alturas ya contaba con cinco puntos.