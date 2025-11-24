Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Debut de la portera Anna Álvarez. LUDF

El Levante femenino empeora los números del descenso del Valencia

El conjunto valencianista ya contaba a estas alturas de la pasada temporada con 5 puntos en su haber, mientras que las granotas sólo han podido lograr dos empates

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

En la tarde del domingo, tal y como se preveía, el Barça pasó por encima del Levante UD femenino en Orriols. Un 0-4 ... final, con tres penaltis en contra (uno fallado por Claudia Pina) y un polémico gol anulado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  9. 9

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  10. 10

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante femenino empeora los números del descenso del Valencia

El Levante femenino empeora los números del descenso del Valencia