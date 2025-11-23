Tres penaltis y un Barça arrollador frente al Levante El Barcelona se impuso 0-3 al Levante este domingo en el Ciutat de Valencia, en un encuentro intenso correspondiente a la jornada 12 de la Liga F.

Claudia García Paredes Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25

El Barcelona logró una contundente victoria por 0-3 frente al Levante este domingo 23 de noviembre en el Estadio de Ciutat de Valencia, en un partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga F. Más de seis mil aficionados presenciaron el encuentro, disfrutando de un arranque intenso por parte del conjunto azulgrana.

Desde el inicio, el Barcelona mostró su superioridad con claras ocasiones, mientras que el Levante intentaba contrarrestar con rápidos contraataques, sin conseguir superar a la sólida defensa visitante. La banda izquierda azulgrana, liderada por la lateral Batlle, fue clave, con centros peligrosos que generaron ocasiones de gol.

El primer tanto llegó en el minuto 14. Tras un balón por la banda derecha a Vicky, la jugada continuó con Kika, quien filtró un pase perfecto entre líneas para que la polaca Pajor fusilara la portería local. Minutos más tarde, el Barcelona tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto de penalti, pero Pina erró el disparo, enviándolo por encima del larguero.

El equipo visitante siguió buscando el gol desde largas distancias y con jugadas combinadas, mientras el Levante intentaba controlar el ritmo del partido. En el inicio de la segunda mitad, el Barcelona volvió a golpear: a los cinco minutos, Kika Nazareth marcó tras recibir una asistencia de Pina, estableciendo el 0-2 en el marcador.

El Levante tuvo su ocasión más clara en el minuto 60, cuando Érika González disparó desde fuera del área y el balón se estrelló en el larguero, tras una asistencia de Alharilla Casado. Sin embargo, el dominio azulgrana se mantuvo, controlando el balón y evitando que el equipo local se acercara con peligro.

El encuentro continuó con insistencia del Barcelona, que cerró el marcador en el minuto 96 con un gol de Alexia, tras otra acción decisiva desde dentro del área. Al final del partido, el Barcelona había realizado 25 disparos a puerta, frente a solo dos del Levante, reflejando el claro dominio visitante.

Con esta victoria, el Barcelona suma 33 puntos y logra su undécima victoria de la temporada, mientras que el Levante sigue sin conocer el triunfo y acumula su décima derrota, manteniéndose con solo 2 puntos en la tabla.

Levante UD

Álvarez, Le Guilly, Alma, Teresa, Eva Alonso (Gema), Érika (Traore), Dolores, Gabaldón, Alharilla (Carrasco), Sintia (Ana Franco) y Carol (Luque).

FC Barcelona

Gemma, Pareddes, Sydney (Alexia), Marta, Pina (Aitana),

Serrajordi (Aleixandri), Pajor, Kika, Vicky, Batlle (Carla Juliá), Aïcha.

Goles 0-1, Pajor (13´) 0-2, Kika (50´) 0-3, Pina (72´) 0-4, Alexia (97´)

Árbitro Lorena Trujilano

Incidencias 6.222 espectadores en el Ciutat de Valencia