Urgente Aemet pone fecha al regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana
Raiderlin Carrasco, jugadora del Levante femenino, realizando una conducción de balón Levante UD

El Levante UD femenino empata ante el FC Badalona Women

Las granotas fueron ganando todo el partido hasta el descuento final, donde un gol local puso las tablas en el marcador

Redacción Deportes

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

El Levante UD Femenino se marcha de Palamós con un punto tras empatar a 1 ante el FC Badalona Women, en un encuentro muy competido que se decidió en los instantes finales. Las granotas se adelantaron en la primera mitad y rozaron la victoria, pero un tanto local en el tiempo añadido evitó el triunfo levantinista.

El choque comenzó con protagonismo para Coronado, que en el minuto 4 firmó una parada espectacular para evitar el primer gol del Badalona. La guardameta volvió a ser decisiva en el 23, sacando otra mano providencial para mantener el empate en el marcador.

El Levante fue creciendo con el paso de los minutos y, tras la revisión del VAR, el colegiado señaló penalti a favor de las granotas. Érika González asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, poniendo el 0-1 en el minuto 35. Con esa ventaja, el conjunto granota se marchó al descanso por delante en el electrónico.

En la segunda mitad, el Badalona apretó en busca del empate, pero nuevamente Coronado se mostró segura bajo palos. El Levante también tuvo opciones para sentenciar el encuentro, especialmente en las botas de María Gabaldón, que dispuso de dos ocasiones muy claras, la última en el minuto 82, pero que la portera rival desvió por muy poco.

Ya en el tramo final, el Badalona logró igualar el marcador en el tiempo añadido, dejando el resultado definitivo de 1-1. El Levante UD Femenino suma así un nuevo punto y ya piensa en su próximo compromiso, que será el viernes ante el Deportivo Abanca en Riazor.

