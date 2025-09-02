LaLiga recoge insultos de la afición del Elche contra el Levante La grada de animación franjiverde entonó el cántico «Puta Levante, puta Levante» hasta en cuatro ocasiones durante el derbi de la Comunitat Valenciana

Marc Escribano Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 16:54

LaLiga remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

LaLiga recoge los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos, con el fin de contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios. Además, desde hace años, LaLiga solicita más competencias para poder luchar contra esta lacra. Es por ello que en esta última tercera jornada, durante el derbi de la Comunitat Valenciana entre Elche y Levante, y de acuerdo a la información aportada por el director de partido, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales del mencionado partido, LaLiga hace constar los siguientes hechos, que se repiten en cuatro ocasiones.

«En los minutos 20, 28, 39 y 45+2 del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Fondo Sur Descubierto, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico 'Puta Levante, puta Levante'. Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado», reza el escrito de denuncia de LaLiga.