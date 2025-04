Julián Calero: «Quiero seguir pensando en grande hasta donde se me permita»

A escasos dos días de la disputa del encuentro frente al Racing de Santander, desde el Levante se está plenamente concienciado en la importancia de ... sacar adelante los tres puntos. A pesar de ser una semana difícil de asumir tras la confirmación del traspaso de Kocho al Sporting Club de Portugal, el entrenador Julián Calero está focalizado en esa meta que todos tienen y comenzando por este primer duelo. De esta manera analizaba la previa de la jornada.

- ¿Cómo ha vivido la situación del traspaso de Kocho?

- Un entrenador tiene que estar al tanto de todo lo que pasa en su plantilla y las circunstancias. Es una situación que, como entrenador, me gustaría que mis jugadores estuvieran siempre aquí y deshacernos solo de los futbolistas que no tuvieran hueco. Hay un mercado donde los peces grandes son los que van comiendo y son también las circunstancias de un club que tiene una necesidad. Hemos tratado de darle la suficiente normalidad y tranquilidad porque Giorgi es un tipo estupendo, muy comprometido y está por la labor de estar con nosotros hasta el último día. He hablado con él para pulsar cómo estaba a nivel mental, porque va a un equipo de Champions como Andrés, y evidentemente quiero que él esté comprometido hasta el final.

- ¿Las ventas de Andrés y Kocho chocan con el discurso de pensar en grande?

- Son muy buenos jugadores cuando pagas tanto. Una cosa es pensar en grande y otra hasta dónde te dé. Puedes soñar con la luna y luego no tener un cohete para llegar hasta ella. En la actual situación, los equipos tienen que estar preparados para estas cosas. Desde los más grandes parte todo y el resto estamos en un mercado que lo provoca. Esto no quiere decir que deje de pensar en grande, sobre todo si no se van los jugadores, pero hay que adaptarse y ante los problemas hay que encararlo y no ver una montaña de arena. Lo hicimos con Andrés y ahora con Giorgi ahora no es ningún problema hasta final de temporada. Luego ya veremos donde estamos cada uno y quiero seguir pensando en grande hasta donde se me permita.

- ¿Cómo se lo ha tomado el vestuario?

- Los chicos en realidad se alegran por él por el paso de ir a un equipo Champions, pero por otro lado están fastidiados porque les gustaría que Kocho estuviese más tiempo. Se lo ha tomado todo el mundo con moderación y apoyándole estos partidos, para que sepa todo el mundo que va a estar comprometido. Él siempre ha mirado más por el grupo que por sí mismo y así va a seguir siendo. Está a plena disposición y preparado para que surjan las mejores cosas hasta final de temporada.

- ¿Cómo se plantea este partido y cuáles son los ánimos de cara al final de temporada?

- El Racing es un gran equipo. Estamos empatados a puntos, en situaciones similares, en una forma de entender el fútbol determinada y es un partido importantísimo para los dos. Tiene la connotación de estar peleando arriba por todo, sin ser los grandes favoritos al principio y ahora nos vemos arriba a pocos partidos de finalizar. Se toma el partido como lo que es, muy importante, pero no hablo de finales. Pase lo que pase no va a ser definitivo para nadie, pero puede ser un paso para seguir empujando. Esperamos que nuestro campo nos dé un empujón y estemos muchos granotas juntos.

- Estado físico de la plantilla y posible sustituto de Ignasi Miquel

- Tenemos algunos jugadores con molestias en el pubis, Iván Romero en el gemelo, algún proceso gripal... En este final de temporada lo vais a oír mucho porque hay gran carga de trabajo acumulada. Son cosas normales y que mañana terminaremos de resolver. En el lateral tenemos varias opciones, como que Dela vuelva al central, que vuelva Cabello y mantener a Dela en el costado, Xavi y Manu como opciones… Estamos barajando todas ellas, he probado durante la semana y tengo que terminar de matizarlo y cualquiera nos puede dar lo que buscamos. Tenemos que mirar también las características del rival, porque especialmente es vertical y tiene mucho protagonismo en campo rival.

- ¿Esperas un auténtico partidazo contra el Racing de Santander?

- Tengo la sensación de que será un partido disputado, lleno de situaciones competitivas. Ambos tenemos similitudes en partes del juego y buscamos el protagonismo. Creo que va a seguir siendo así. Cuando te juntas con dos equipos de este estilo, pueden pasar cosas como las de la semana pasada, como la anterior con el Castellón y no estamos rehuyendo el duelo ni lo vamos a rehuir. Va a ser un partido muy vistoso para el espectador. Luego hay circunstancias inesperadas que pueden marcar el devenir, pero tiene una pinta extraordinaria a nivel de imagen y de juego.

- ¿Tiene ganas de quitarse la espina de la derrota en Almería?

- El equipo vimos que hizo muchas cosas bien, pero evidentemente nos faltó acierto en los metros finales. Este juego a veces tiene estas cuestiones, donde haces muchas cosas bien y no ganar, y otras que no haces tanto pero tienes el acierto y ganas. Nos pasó también precisamente en Santander y en otras veces, aunque también desde ese punto contrario. Al final las competiciones te llevan a tu sitio natural. Si estamos ahí arriba, es una bendición porque hubiéramos firmado todo estar en estas circunstancias. Vamos a seguir peleando, pase lo que pase.

- ¿Ha visto ya el penalti en Almería?

- Los contactos en el área con los córners, faltas… son brutales. Si se revisa, se tiene que revisar todo. Nos quejamos cuando nos perjudica y cuando nos beneficia nos callamos. Se tiene que ajustar un poco el criterio. ¿Se puede pitar? Hay agarrón si vamos al detalle, pero luego mira también en un penalti a Dela que hay agarrón, o cuando marca el Eldense tras un tirón de camiseta. También hay una cuestión importante como es la fuerza y el árbitro los estaba mirando, donde considera de inicio que no hay fuerza necesaria. Los protagonistas tenemos que ser los jugadores y el árbitro de campo y si hay algo realmente significativo, entonces hay que pitarlo. Pero que se revise durante dos minutos, me chirría porque hay dudas. Es una tarea difícil, con el VAR se ha complicado, pero aciertan más de las que fallan. Ese camino que está tomando el fútbol me preocupa porque es de incertidumbre para todos.

- Opinión sobre la participación de Ignasi Miquel y ausencias de Cabello

Ignasi es un jugador con mucha experiencia. Intentamos usarlo en el contexto donde esa experiencia es más importante, sobre todo a final de temporada y donde ha jugado muchos partidos de este estilo en su carrera. Lo elegimos por ello y las condiciones que tiene. Cabello ha sido un jugador que usé mucho al principio y luego Dela ha tenido actuaciones para ganarse ese espacio. No se debe a que Cabello no estuviera bien, sino porque queríamos esa experiencia. Él está haciendo un gran trabajo, es profesional, su crecimiento es exponencial, pero no pueden jugar todos. Si creo que está mejor uno que otro, me da igual que sea diestro o zurdo, alto o bajo, lo importante es que estés bien. No es que a Calero no le gusten los jóvenes; a mí me gustan los buenos futbolistas. La edad no es un condicionante y sacaré a los mejores futbolistas para dar rendimiento al equipo.

- ¿Está reviviendo lo que ya hizo en Burgos con el ascenso a Segunda?

El contexto puede ser parecido, pero no igual. Allí era más grave porque dejaron de cobrar en el club durante varios meses, tuvimos que prestar dinero a unos chicos para irse a pisos conjuntos… Aquí, salvo un pequeño retraso, no se ha llegado a ese punto con los ajustes que el club ha hecho y sigue realizando porque sino no podría tener viabilidad. Sí tiene un efecto parecido en que está uniendo a la plantilla ante la dificultad. Las personas tenemos ese común de que cuando te juntas y haces piña, entonces somos peligrosos deportivamente. Lo deportivo es importante para dar continuidad al club y ojalá acabe cómo terminó en Burgos, donde se terminó subiendo a Segunda. Sé que es muy difícil.