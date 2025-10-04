Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, en el partido en Oviedo. EFE

Julián Calero: «Hemos tenido personalidad y nos va a venir bien»

El entrenador del Levante considera que la victoria en Oviedo es un paso más de los muchos que deben dar y reforzó a los revulsivos, sabiendo que deben «ser humildes»

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:36

Comenta

La satisfacción de la victoria reflejada por el equipo tras el pitido final también fue patentada por Julián Calero en sala de prensa. No obstante, sabe que el resultado en Oviedo es sólo un paso más de los muchos que debe dar el Levante UD y que esta es una categoría de palabras mayores. «He querido que el equipo se sintiera bien y a gusto y claro que hemos pasado por momentos de dificultad. Qué quieres en Primera, lejos de tu estadio y en un Tartiere que aprieta», admitía el técnico granota. «Hemos tenido personalidad y nos va a venir bien», añadió Calero a su respuesta sobre la valoración inicial, con los argumentos de tener un equipo «que ha de tratar bien el balón», pero sin dejar de ser «ordenado y equilibrado», con «acierto de cara a portería» y logrando que el Oviedo «generara poco».

Calero, que hizo especial hincapié en la influencia de Hassan por parte de su rival, no escondió que «salió muy bien» y que a veces «ni con ayudas lo puedes parar». Por esta razón, y viendo el runrún que se adueñaba del estadio en estas jugadas, estimó que el Levante debía ir ganando en confianza siendo más dueño del balón. «Hemos ido creciendo, metiéndoles más a un juego entre líneas que nosotros queremos y al final hemos marcado y nos ha dado más seguridad», opinó. «Unas veces les toca a unos y otras a otros. Así vamos a andar todos y vamos a estar de la mano».

Independientemente de los once protagonistas de inicio, el entrenador del Levante ensalzó que fue una victoria del conjunto, de compromiso. «Eran todos los yo convertidos en un nosotros». Así, la entrada de jugadores como Oriol Rey y Pablo Martínez, que en semanas previas habían firmado actuaciones muy discretas, sirvió para dar ese punch extra al Levante y, tal y como pronunció Calero, «ser humilde para aceptar que en un momento puedes jugar o no jugar, pero estás dentro de la plantilla y aportando cosas». Con esta versión, están más cerca de conseguirlo.

