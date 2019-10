«Los jugadores del Zaragoza fueron instrumentos de su club para encubrir un fraude» Agapito Iglesias (derecha) y su abogado, en la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado 4 de septiembre. / DAMIÁN TORRES Los abogados de los exfutbolistas del equipo maño sostienen que no hay pruebas directas de amaño: «¿Y si hacemos una película de esto? Se llamaría 'Rumores'» ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Valencia Miércoles, 16 octubre 2019, 23:38

La sesión de ayer fue inaugurada por el abogado más célebre del procedimiento: José Antonio Choclán. El que fuera juez de la Audiencia Nacional ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo, José Mourinho o Cristina Cifuentes. En la causa del presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011 representa a dos exfutbolistas del conjunto maño, que son Gabi y Lafita. El primero de ellos se trata de una pieza clave dentro de la causa. No sólo ejercía como capitán del equipo aragonés, sino que además firmó el documento de las supuestas primas en efectivo. Ayer, su letrado expuso con detenimiento un informe que compromete a Agapito Iglesias.

Choclán apuntó directamente al expresidente del Zaragoza a la hora de referirse a los 1,73 millones de euros que salieron de las cuentas de La Romareda y que, presuntamente, sirvieron para amañar el encuentro. «Puede ser que ese dinero fuera al Levante, pero puede ser que no. Puede ser que Iglesias haya distraído el dinero, o que hubiese un alzamiento de bienes, o un delito concursal... Puede ser que a los jugadores del Levante fueran 100.000 euros de los 1,7 millones o nada. La acusación hace agua. La alternativa de que hubo una disposición fraudulenta por parte de Iglesias es razonable. La mejor forma de disimular haber metido mano en la caja es que son primas para jugadores», indicó.

Según el Zaragoza, los 1,73 millones corresponden a primas extraordinarias para sus futbolistas, pero estos niegan haberlas cobrado. Esa cantidad consta de 765.000 en efectivo y 965.000 transferidos. Gabi firmó un recibí relacionado con el dinero en metálico, aunque en el procedimiento ha explicado que desconocía el contenido real del documento.

«Gabi, como otros jugadores, son instrumentos no dolosos, son instrumentos del club. Ese documento legitima al club a distraer 765.000 euros. Gabi ha reconocido que no lo leyó detenidamente. Es un documento que confecciona el club y se lo presenta el 1 de junio en el momento de su despedida. En su inteligencia, es el que permite consolidar a finales de temporada las primas grupales por partido que han ido recibiendo los jugadores como anticipo. Es decir, las primas reales. Es evidente que no se entregó cantidad alguna en efectivo. Ese documento que firma Gabi se utiliza por el club para encubrir una disposición fraudulenta», sostiene Choclán, quien también trató de justificar los 965.000 euros transferidos a nueve futbolistas del Zaragoza, el entrenador (Javier Aguirre) y el director deportivo (Antonio Prieto). Un montante que, en su mayor parte, fue extraído en metálico durante los días previos al encuentro.

«El club da la orden de transferencia y luego dice a los jugadores que es una transferencia errónea y les pide que se la devuelvan en efectivo. Le dice a Gabi que la devolución por transferencia no es posible porque no hay tiempo, ya que hace falta para unos pagos inmediatos de las entradas y los viajes. Es reprochable no haberle pedido el recibo. Estamos aquí por dos errores. No tendría que haberse prestado a devolver en efectivo el dinero», insistió el abogado de Gabi. Solicitó una sentencia absolutoria: «Puede haber pinceladas del posible amaño. No somos bobos. Hay indicios, pero el juzgado de instrucción entendió que no había certezas y dictó un auto de sobreseimiento. Y el juicio no ha aportado ningún material adicional, al contrario. Ha aportado pruebas inequívocas de descargo».

El resto de abogados defensores se adhirieron al informe de Choclán, pero aportaron más ideas. «Para los jugadores del Zaragoza, lo fácil habría sido decir que ese dinero sí fue de primas y se lo quedaron. Pero negarlo es la prueba más evidente de que no participaron en ningún amaño», añadió el letrado de Paulo da Silva.

El abogado de Caicedo, Stuani, Wellington Silva y Ander Herrera apuntó: «Hay generalidades que no conducen a nada. Se dice que todos son autores de este delito. Y no se dice en calidad de qué interviene cada uno. Hemos tenido que soportar que el fiscal hiciera un análisis del partido como si de un ‘hooligan’ se tratara». El letrado Jaime Sanz de Bremond se mostró vehemente: «Esto es un ejemplo de primero de carrera de lo que jamás debe ser un procedimiento penal. Es de las mayores vulneraciones de derechos fundamentales que he visto».

Y el abogado y padre de Javier Paredes realizó una propuesta. «¿Y si hacemos una película de esto? Podríamos titularla ‘Rumores’», ironizó. Ayer, además, el magistrado permitió que Gabi, Braulio, Paulo da Silva, Bertolo y Ponzio dispusieran de su turno de última palabra.

El juicio continuará hoy con la exposición de los informes de los nueve abogados defensores que aún deben pronunciarse. En función del ritmo de la sesión, el magistrado ha abierto la puerta a que también se complete el turno de última palabra, aunque el día fijado para ello es mañana.