Urgente El Consell decreta luto oficial en toda la Comunitat Valenciana mañana 29 de octubre
Iván Romero, con el Levante. LUD

Iván Romero, lesionado del sóleo

El delantero del Levante se perderá las próximas semanas de competición por una dolencia en su pierna derecha

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 13:33

Comenta

Malas noticias en el Levante, que pierde a uno de los jugadores que tenía más en forma en este inicio de temporada. Iván Romero ... se perderá las próximas semanas de competición debido a una lesión muscular, tal y como ha confirmado el conjunto granota en un parte médico oficial publicado este mismo martes.

