Iván Romero, lesionado del sóleo

Malas noticias en el Levante, que pierde a uno de los jugadores que tenía más en forma en este inicio de temporada. Iván Romero ... se perderá las próximas semanas de competición debido a una lesión muscular, tal y como ha confirmado el conjunto granota en un parte médico oficial publicado este mismo martes.

«Romero ha sido sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance del golpe fortuito que recibió a finales de la semana pasada en una acción del entrenamiento. Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha», dice el club en su mensaje.

Como suele ser habitual en este tipo de casos, la previsión del tiempo de baja no se hace pública, pero este tipo de lesiones musculares tienen un tiempo de recuperación aproximado de entre dos y cuatro semanas. «La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo», afirma el Levante sobre su delantero, que llevaba cuatro goles en nueve partidos. Ahora, se abre una oportunidad para que nombres como José Luis Morales o Carlos Espí ganen protagonismo y minutos.

Cabe recordar que Romero ya causó baja ante el Mallorca por esta dolencia, que sufrió en uno de los entrenamientos previos al partido. En su lugar, en la alineación de Julián Calero, entró Goduine Koyalipou junto a Karl Etta Eyong. Se espera que el delantero granota se pierda, como mínimo, los partidos ante Orihuela, Celta y Atlético, con el objetivo de estar de vuelta tras el parón de selecciones y llegar a tiempo para el derbi contra el Valencia del 21 de noviembre.