«Carlos Álvarez está muy bien en el Levante y su renovación se va a hacer sin ningún problema» El presidente Pablo Sánchez confirma que la ampliación de contrato de la estrella granota está cerca: «No te sabría decir un porcentaje, pero esperamos que todo se aclare en las próximas semanas»

Marc Escribano Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 09:57 Comenta Compartir

El Levante pudo finalmente contar con Carlos Álvarez ante el Mallorca, aunque fuera por unos pocos minutos en la segunda parte, ya que el talentoso futbolista andaluz llegaba tocado debido al esguince de tobillo que había sufrido en el partido anterior ante el Rayo Vallecano. El sacrificio y la entrega de la estrella granota ayudaron a una recuperación más rápida de lo esperado y Julián Calero le dio la oportunidad de salir al terreno de juego para comprobar sus sensaciones.

Aunque el resultado de 1-1 en Son Moix se dio por bueno, ya que todo lo que sea sumar lejos del Ciutat de València es un buen botín, el Levante marchó de Mallorca insatisfecho, al haber ido ganando el partido durante buena parte del mismo gracias al gol de Karl Etta Eyong. El golazo de Pablo Maffeo en el segundo tiempo, imparable para Mathew Ryan, terminó por firmar las tablas. No obstante, ahora el conjunto levantinista pone el foco en la Copa del Rey, ya que este jueves disputa su eliminatoria de primera ronda ante el Orihuela.

No se espera que Carlos Álvarez sea titular en este encuentro copero, pero al igual que en Mallorca, podría tener minutos en el tramo final si así lo considera el cuerpo técnico. Y es que todos los aficionados del Levante quieren ver siempre al centrocampista andaluz, y a poder ser, durante muchos años más. Este último verano hubo un interés fuerte del Benfica portugués por ficharle, pero finalmente no se cristalizó en una oferta firme y el jugador se quedó en Orriols, motivo por el cual la dirección deportiva comandada por Héctor Rodas prepara ya una oferta de renovación para blindar su contrato y aumentar la cláusula de rescisión del futbolista, que actualmente estaba marcada en 25 millones de euros.

Preguntado por este asunto, el presidente del club, Pablo Sánchez, dijo ayer durante la 'Gala Tornem' organizada por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), se mostró con confianza respecto a que esa renovación se termine cerrando pronto. «Carlos Álvarez está muy bien en Valencia y en el club. Esperamos que todo se aclare en las próximas semanas. No te sabría decir un porcentaje, pero se va a hacer sin ningún problema», dijo abiertamente el directivo del Levante.