Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
Gema Soliveres, en el partido contra el Barça femenino. Adolfo Benetó

Gema Soliveres apuesta por comenzar a remontar en Lezama

«Estamos convencidas de que podemos rascar cosas positivas», expresa la futbolista del Levante femenino

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

El Levante UD femenino pasa por su peor temporada desde la fundación de la sección. Únicamente dos puntos le contemplan tras doce jornadas ya ... disputadas. Sin embargo, todavía queda tiempo para revertir la situación, aunque se antoje meramente complicado. Aferrándose a esas posibilidades, Gema Soliveres quiere aportar savia nueva para ayudar al equipo en busca de ese complicado objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes
  4. 4

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  5. 5 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  8. 8 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  9. 9 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  10. 10

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gema Soliveres apuesta por comenzar a remontar en Lezama

Gema Soliveres apuesta por comenzar a remontar en Lezama