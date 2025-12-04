Gema Soliveres apuesta por comenzar a remontar en Lezama

El Levante UD femenino pasa por su peor temporada desde la fundación de la sección. Únicamente dos puntos le contemplan tras doce jornadas ya ... disputadas. Sin embargo, todavía queda tiempo para revertir la situación, aunque se antoje meramente complicado. Aferrándose a esas posibilidades, Gema Soliveres quiere aportar savia nueva para ayudar al equipo en busca de ese complicado objetivo.

La centrocampista volvió a los terrenos de juego hace dos semanas tras superar una larga lesión sufrida en febrero. Gema Soliveres saltó al Ciutat de Valencia en los instantes finales del duelo frente al Barça para volver a sentirse futbolista y ahora quiere aportar su granito desde arena ya desde el próximo partido, que será ante el Athletic Club este domingo (12 horas).

En vistas al mismo, la valenciana se muestra confiada y con optimismo. «Lo afrontamos con mucha ambición. Es un partido que siempre es complicado. Lezama es un campo difícil. Nosotras estamos convencidas de que podemos rascar muchas cosas positivas», expresó Gema Soliveres.

El Levante, ya con Andrés París al frente del equipo, ha tratado de resetear aprovechando la última ventana de compromisos internacionales. Un tiempo que la futbolista ha valorado también positivamente. «El parón siempre es bueno para recargar pilas, estar con los tuyos y para seguir trabajando y cogiendo la dinámica de lo que queremos hacer. Estamos con ganas», sentenció.