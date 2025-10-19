Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este lunes con la nueva tarifa: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
Los jugadores del Rayo celebran uno de los goles de De Frutos. EFE/ Kai Forsterling

De Frutos: reencuentro, dos goles y disculpas

El segoviano, que regresaba al Ciutat de València tres temporadas después, impulsa al Rayo al aprovechar desajustes defensivos

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:26

Comenta

Tarde especial para Jorge de Frutos. El segoviano regresa al Ciutat de València tres temporadas después. Y lo hace completamente asentado en Primera División ... y habiéndose estrenado recientemente con la selección española. Día de reencuentros. Y el extremo de Navares de Enmedio, un puñal por la banda derecha, ha tardado sólo 12 minutos en marcar su tercer gol en lo que va de temporada. El exlevantinista, a diferencia de los dos tantos anteriores, no lo ha celebrado. Por respeto a la que fue su casa durante tres años, ha pedido perdón. Y en el 25, ha puesto el 0-2 aprovechando otro desajuste de la defensa azulgrana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones
  7. 7 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  8. 8

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  9. 9

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  10. 10

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias De Frutos: reencuentro, dos goles y disculpas

De Frutos: reencuentro, dos goles y disculpas