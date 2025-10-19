De Frutos: reencuentro, dos goles y disculpas

Tarde especial para Jorge de Frutos. El segoviano regresa al Ciutat de València tres temporadas después. Y lo hace completamente asentado en Primera División ... y habiéndose estrenado recientemente con la selección española. Día de reencuentros. Y el extremo de Navares de Enmedio, un puñal por la banda derecha, ha tardado sólo 12 minutos en marcar su tercer gol en lo que va de temporada. El exlevantinista, a diferencia de los dos tantos anteriores, no lo ha celebrado. Por respeto a la que fue su casa durante tres años, ha pedido perdón. Y en el 25, ha puesto el 0-2 aprovechando otro desajuste de la defensa azulgrana.

En agosto de 2023, el Rayo desembolsó ocho millones de euros por el fichaje de De Frutos. El segoviano se ha convertido en uno d elos puntales de conjunto vallecano. Su excelente rendimiento ya le ha abierto las puertas de la selección española, con la que debutó el pasado 7 de septiembre frente a Turquía. El futbolista, de 28 años, sigue derrochando la humildad de siempre. Un futbolista ejemplar dentro y fuera de los terrenos de juego.

A los 12 minutos de juego, en un saque de esquina defendido de una manera aberrante, De Frutos ha penetrado en el área pequeña para rematar con clase y sorprender a Ryan. En el 25, el segoviano ha culminado un contragolpe del Rayo recogiendo un defectuoso despeje de Arriaga en la frontal. El extremo ha juntado sus manos para pedir perdón.