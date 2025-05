Fenollosa: «Mi ojito derecho es Iborra, algún día será presidente del Levante»

Durante los días previos a esta entrevista no cesó de preguntar qué atuendo debía ponerse para dar la mejor imagen posible del Levante. Francisco Fenollosa ... Doménech (19-4-1932) te cautiva de inmediato. Después de la entrevista es imposible mantener una charla discreta con él:no cesa de estrechar manos, recibir felicitaciones, saludar a unos y a otros... vende levantinismo allá por donde va, y trata con la misma espontaneidad a Florentino Pérez, a la alcaldesa o a la camarera que le trae un bocadillo:«Me tengo que cuidar que me lo ha dicho el doctor Zaragosí –exconsejero del Valencia–».

–¿Con qué ascenso se queda?

–Con el de Jerez

–¿Qué recuerdo destacaría de ese partido?

–Me choparon de arriba a abajo.

–¿Ha visualizado para esta vez el ascenso en Burgos?

–Es complicado que nuestros rivales pierdan.

–¿Prefiere dejar la fiesta para el Ciutat en la última jornada?

–Hombre, si podemos hacerlo en Burgos, pues en Burgos.

–Sinceramente, ¿creía en otoño que el equipo iba a estar ahí?

–Pues sí.

–¿De verdad?

–Mire, le voy a decir por qué. Este grupo de jugadores es 'mel'.

–Paco, eso lo dice siempre de cada plantilla, aunque vaya a bajar de categoría...

–No, no. Le diré que este entrenador tiene una cosa a su favor. Hay jugadores que cuando no los ponen me pueden decir:'el tío ese...'. Pero en este caso cuando les digo 'me cago en la .... que no te pone che', ellos me contestan: «No te preocupes, todos merecemos jugar». Entre ellos es una piña, no se lo puede ni imaginar.

–Confiéseme qué jugador es su ojito derecho aunque me imagino que la lista será larga.

–Iborra. Fíjese que vino a mi casa a firmar el contrato. Algún día será presidente del Levante. Quiere mucho a este club.

–¿Qué jugador es el que más travesuras le hace?

–Morales.

–¿Con cuál disfruta más?

–Con Carlos Álvarez pero también creo que es un pedazo de futbolista Kochorashvili, pelea todas las jugadas, lo da todo, está lesionado y quiere jugar. Ydetrás Elgezabal, lo juega todo.

–Ya sabía que me iba a recitar casi toda la plantilla.

–Pero es que lo que quiero destacarle es que además de buenos profesionales son muy buenas personas.A veces sale alguno que se cree que es el amo, pero en este grupo nadie le tira la culpa ni al entrenador ni al compañero. Hacía tiempo que no veía una plantilla así. Mire aquí han habido grandes jugadores, como por ejemplo Campaña pero...

–¿Qué opina de Julian Calero?

–Es un hombre que a veces parece un jugador más. Aunque hubo una fase en la que parecía tener algunas dudas, ahora conoce perfectamente lo que es el Levante. Es un hombre que contagia al resto, no sólo al equipo sino también a los aficionados.

–¿Qué futuro tiene el club?

–Si subimos, como cobraremos más, podremos pagar todas las cositas que hay. Podemos ser como Osasuna, sin bajar nunca.

–Ylos errores del pasado...

–No repetirlos. Pero también es verdad que todo lo que se hizo fue por buena voluntad.El lunes siguiente al día del famoso penalti, teníamos 150 kilos esperando que al final se evaporaron.

–¿Qué es el Levante en el fútbol?

–Le diría que somos el equipo de la simpatía, el trato siempre con nosotros es excepcional. Eso debemos aprovecharlo.

–En caso de ascenso, ¿de qué jugador se puede acordar más?

–De Postigo. Sé que es de uno de nuestros rivales pero me gustaría que volviera al Levante para trabajar de lo que fuera.

–¿Yde entrenadores?

–Me acuerdo de Mendilibar y de Paco López, que ha sido como de mi familia. Y por supuesto de Manolo Preciado, para todos ha sido el mejor. Y el que menos de Mané, que me hizo un daño terrible.

–¿Y si le pregunto por directivos?

–La lástima es que Luis Calero no esté vivo para ver este ascenso.

–¿Alguno más?

–Pablo Sánchez es un hombre excepcional, cuando me acompaña a casa me abre la puerta, me enciende la luz... sólo falta que me ponga el pijama y me acueste. Pepito Danvila ha hecho cosas por el club que no he visto nunca hacer. Me acuerdo de Quico Catalán, que siempre demostró cuidar de mí, y también de Pedro Villarroel y de Ángel Rubio.

–¿Tomará la pastilleta para evitar sustos antes del partido?

–Siempre lo hago.

–¿Cuál ha sido el mejor partido de esta temporada?

–Diría que el del Racing (3-1). Se vio una unión total del equipo y de la gente.

–¿Cuál ha sido para usted el mejor jugador de la historia?

–Dos: Calpe y Domínguez.

–¿Se imagina ese derbi ya contra el Valencia?

–Lo que puedo decirle es que si no estuviera Peter Lim sería mucho mejor para ellos. Sin embargo, el trato con la expresidenta –Layhoon– siempre ha sido fenomenal.

–Vamos a ver si me define a cada jugador en un posible once. Empecemos por Andrés Fernández.

–Gran portero y mejor persona.

–Dela.

–Un tío muy serio y trabajador.

–Ya me habló de Elgezabal antes. ¿Y Cabello?

–Cuando pueda jugar con continuidad demostrará su progresión.

–Pampín.

–No me lo esperaba, me ha sorprendido por su categoría.

–Oriol Rey.

–El número uno y no porque no tenga pelo ¡eh! Parece que no, pero siempre da el balón al compañero para que tenga ventaja.

–Destacó antes a Carlos, a Kochorashvili y también a su vecino de Moncada Iborra. Por eso le pregunto por Pablo Martínez.

–Un gran jugador que quería el Valencia, aunque este año ha estado un poco apagado.

–Morales.

–El único defecto que le veo es que me deshace el pelo.

–Brugué.

–Listo y decisivo en el área.