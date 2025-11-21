El carismático exfutbolista del Levante que se inicia como entrenador

Hace cuestión de diez años, el Levante UD y la ciudad de Valencia vieron cómo un central marroquí llegaba para competir en primera división. ... En sus horas libres, incluso en alguna ocasión más allá de lo permitido, estuvo envuelto en alguna polémica extradeportiva por sus salidas nocturnas con sus compañeros Deyverson y Simao Mate, que le costaron una multa económica y la apertura de un expediente disciplinario. Su nombre era Zou Feddal. Y después de una larga travesía por nuestro fútbol y otras ligas europeas, ahora emprende nuevos retos profesionales ejerciendo en los banquillos.

La noticia saltaba durante la jornada de ayer, en un hecho que pilló por sorpresa a muchos. Porque la Agrupación Deportiva San José, club que compite en la humilde Primera División de Andalucía, anunció a Zou Feddal como su nuevo entrenador.

Mientras, las reacciones de los apasionados del fútbol no se hicieron esperar, desatando impresiones de todo tipo. Por su parte, Zou Feddal trasladaba su agradecimiento al club y a la directiva por la oportunidad brindada e invitaba a su afición «a reventar» el estadio con un gran ambiente.

🗣️ El mister tiene algunas palabras para ustedes cañameros.



Retirado de la práctica profesional en 2023, el exjugador que fue internacional con Marruecos ha acumulado una gran trayectoria, principalmente en España e Italia. Además del Levante, con quien compitió en 29 encuentros y siendo uno de los componentes de la plantilla más señalado por sus errores individuales en una temporada que concluyó con descenso, Feddal también pasó por las filas del Espanyol, Alavés, Betis y Valladolid, entre otros. Además, llegó a disputar la Champions League con el Sporting Club de Portugal.