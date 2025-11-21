Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zou Feddal defiende a Leo Messi. AFP

El carismático exfutbolista del Levante que se inicia como entrenador

Tras una etapa profesional marcada por la irregularidad y alguna polémica extradeportiva, Zou Feddal acepta ser técnico de la Agrupación Deportiva San José

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Hace cuestión de diez años, el Levante UD y la ciudad de Valencia vieron cómo un central marroquí llegaba para competir en primera división. ... En sus horas libres, incluso en alguna ocasión más allá de lo permitido, estuvo envuelto en alguna polémica extradeportiva por sus salidas nocturnas con sus compañeros Deyverson y Simao Mate, que le costaron una multa económica y la apertura de un expediente disciplinario. Su nombre era Zou Feddal. Y después de una larga travesía por nuestro fútbol y otras ligas europeas, ahora emprende nuevos retos profesionales ejerciendo en los banquillos.

