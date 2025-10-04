Etta Eyong: un gol cada tres remates

Etta Eyong está viviendo un sueño. Hace 18 meses, se le podía ver bregando en los inhóspitos campos de Segunda RFEF con el filial de ... Cádiz. Ahora es una de las sensaciones de Primera División. El delantero camerunés firma unos números de estrella. Y una efectividad a la altura de los artilleros más despiadados. En el Carlos Tartiere, sin necesidad de completar uno de sus mejores partidos de este arranque de temporada, el joven delantero volvió a resultar clave. Rubricó la diana que permitió a los granotas respirar aliviados. Una vez más, sacó a relucir una letalidad extraordinaria. Desde que se estrenó con el Levante a mediados de septiembre, el africano posee un balance imponente: marca un tanto cada tres remates efectuados.

En los cinco encuentros disputados con el Levante, Etta Eyong ha sumado cuatro goles y 13 disparos (cinco de ellos a portería). Es decir, sólo necesita 3,25 remates para marcar una diana. Una efectividad sólo al alcance de los mejores. De ahí que, en la tabla de los principales artilleros de Primera División, únicamente le estén haciendo sombra Kylian Mbappé y Julián Álvarez.

«Arriba tenemos muchos jugadores de calidad y atacamos muy bien al espacio», subrayó Carlos Álvarez en DAZN tras el encuentro. Etta Eyong se alza como uno de los hombres de moda del fútbol español. Y es que su eclosión está dejando con la boca abierta a más de uno. A punto de cumplir 22 años, ha revolucionado el ataque granota. Aterrizó el último día del mercado estival por medio de un sorprendente acuerdo con el Villarreal. Se ha comprometido hasta 2029 tras zanjarse un traspaso de tres millones. Un chollo.

El talento de Etta Eyong no ha pasado desapercibido en su país natal. Así, la selección absoluta de Camerún le ha convocado por primera vez. El atacante podrá disfrutar de su debut en los dos encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026 que el combinado jugará ante Mauricio y Angola. La concentración arrancará este lunes y finalizará el día 14.

La llamada del combinado camerunés a Etta Eyong genera inquietud en el Levante. Y es que, en caso de que el ariete convenza con su rendimiento, será uno de los elegidos para disputar la Copa África entre el 21 de diciembre y el 18 de enero.

Segundo partido con la portería a cero

El Levante sumó ayer su segundo partido dejando la portería a cero. La consistencia se presenta como una de las señas de identidad del conjunto de Julián Calero, quien abandonó el Carlos Tartiere con gesto de satisfacción. Matt Ryan puso el candado en el arco, como ya hizo el pasado 20 de septiembre en el campo de otro rival directo como el Girona. El guardameta australiano, de 33 años, firmó una actuación providencial en Oviedo y está aportando la seguridad y el oficio que buscaba el club tras la salida de Andrés Fernández. En la retaguardia, además, Matías Moreno y Dela han formado un tándem fiable.

600 encuentros en Primera División

En el Carlos Tartiere, el Levante alcanzó los 600 partidos en Primera División. El balance es de 168 victorias, 153 empates y 279 derrotas. En este recorrido ha marcado 690 goles y ha encajado 956. Este hito ha coincidido con el decimoséptimo curso granota en la máxima categoría del fútbol español. El equipo debutó en la élite el 15 de septiembre de 1963 en el desaparecido estadio de Sarrià. Aquel día, los hombres de Quique midieron sus fuerzas con el Espanyol de Kubala.