Etta Eyong supera a Eric Bailly en el Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes

Etta Eyong: un gol cada tres remates

El camerunés vuelve a ser letal y sólo le hacen sombra Mbappé y Julián Álvarez | El joven delantero, que hace 18 meses estaba compitiendo en Segunda RFEF con el filial de Cádiz, se alza como una de las revelaciones de Primera

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:40

Etta Eyong está viviendo un sueño. Hace 18 meses, se le podía ver bregando en los inhóspitos campos de Segunda RFEF con el filial de ... Cádiz. Ahora es una de las sensaciones de Primera División. El delantero camerunés firma unos números de estrella. Y una efectividad a la altura de los artilleros más despiadados. En el Carlos Tartiere, sin necesidad de completar uno de sus mejores partidos de este arranque de temporada, el joven delantero volvió a resultar clave. Rubricó la diana que permitió a los granotas respirar aliviados. Una vez más, sacó a relucir una letalidad extraordinaria. Desde que se estrenó con el Levante a mediados de septiembre, el africano posee un balance imponente: marca un tanto cada tres remates efectuados.

