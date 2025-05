Vicente Blanco 'Tito': «Pensaba que el Levante sufriría, no por el ascenso, sino por entrar en play-off»

Vicente Blanco 'Tito' sabe lo que es disfrutar desde dentro un ascenso a Primera. Con el Levante ha subido dos veces, una como futbolista en ... Jerez y otra como director deportivo en la 16-17. «Tengo muchas ganas de que se consiga el objetivo del ascenso, y ya tengo fotos de cuando era jugador en mi casa, en el salón, que me lo recuerdan. No soy de exteriorizar mucho los sentimientos, pero lo siento como cualquiera», señala el alicantino, que es accionista y abonado granota, y admite que le ha sorprendido que el equipo haya llegado en una situación idónea para subir: «Pensaba que iban a sufrir por meterse ya no en ascenso directo, sino en la promoción. Porque a medida que van pasando los años y no asciendes, pues cada vez es más difícil. Encima, este se habían incorporado grandes equipos históricos y fíjate, al final, mira los que van a bajar, los que menos tiempo han estado en Primera y tampoco habían pisado demasiado en Segunda. Quitando al Tenerife, pues no son sorpresas los otros y vamos a ver qué pasa con el Eldense»

-Vamos, que en agosto, en un análisis como director deportivo veía que iba a estar todo igualadísimo y que sería difícil estar donde está el Levante ahora…

-Sí, es una continuidad en esta Segunda División española, que es de un nivel muy alto. Siempre nos da algún impacto de que algunos de los grandes, ni siquiera se clasifican para jugar promoción de ascenso. Siempre hay alguna sorpresa. Yo me siento de Levante. Es verdad que me gusta ver los partidos de manera analítica, pero quiero que gane, quiero que le vaya bien. Soy accionista, soy abonado, voy menos de lo que me gustaría al Ciutat, sobre todo hasta enero, que me quedé sin empleo porque salí de la Federación. Y como he dicho antes, es algo que uno quiere, uno desea, pero analíticamente yo pensaba que iba a tener más dificultades y las han superado. Por lo que entiendo es que hay una unión fantástica dentro de ese vestuario entre jugadores. El ambiente me dicen que es sensacional y eso es mérito de cada uno de esos jugadores con el entrenador a la cabeza. Mirando jugador por jugador, he visto que los seis ofensivos de Levante tienen unos números brutales, creo que superan los 40 goles, más de 20 asistencias… Eso ha hecho que no se gana siempre, hay veces que se pierde, pero Levante siempre ha competido muy bien. Me ha sorprendido porque pensaba que iba a tener más dificultades, pero la unión de todos esos aspectos que son fundamentales en los objetivos de un equipo de fútbol, el vestuario que es fundamental, creo que ha hecho que dependan ahora mismo solamente de ellos. Ojalá podamos disfrutar del ascenso, si no es esta semana la siguiente.

-Ha mencionado varias veces de dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades que le vaticinaba a Levante?

-Hay que tener en cuenta que el Levante no había subido anteriormente cuando tienes ayudas económicas y puedes hacer una plantilla eligiendo a los mejores jugadores para esta categoría. Yo pensaba que con los equipos que habían descendido de Primera División, esa dificultad de poder pelear con ese Almería, con ese Granada, con ese Cádiz, consideraba que sería un gran éxito entrar entre los seis primeros, jugar promoción de ascenso. Pero hasta el día de hoy, de verdad, gracias al buen hacer del equipo, esa sensación que yo tenía de que se iba a sufrir, se va a sufrir, pero para poder subir de manera directa. Por el perfil de jugadores, es verdad que por las necesidades porque el Levante no ha podido ir al mercado y pelear con bastantes equipos de Segunda División por futbolistas que seguramente ha querido ir a por ellos, pero no ha tenido dinero, ha tenido que utilizar a futbolistas de la cantera, del fútbol base. Muchos de ellos han demostrado que si nos ponen, pues rinden.

-Pero esto que cuenta lo hemos visto en el Levante, y también en grandes como el Barcelona. No sé si ejemplos como estos es un mensaje no sólo a los directores deportivos, sino que obliga al universo fútbol a mirar un poco más a la casa, a no despreciar tanto la cantera…

-Bueno, hay objetivos. Ha hablado de directores deportivos y los directores deportivos también tenemos presión. Queremos por parte de la dirección, ya sea una propiedad o una junta directiva, que se consiga el objetivo. Esto lo digo por experiencia personal, casi todos los clubes de Segunda piden intentar subir de categoría y hay algunos que llevan más de 20 años sin tocar Primera División, pero ya te aseguro que esos clubes intentan pelear por el ascenso. Es muy difícil como director deportivo, aunque te involucres en la cantera, en esa academia que tienen todos los clubes de España, donde se trabaja muy bien porque para mí tenemos los mejores técnicos del mundo. Somos un lugar donde muchas veces vienen desde el fútbol italiano, alemán, francés, inglés, a ver cómo preparamos a nuestros jugadores jóvenes de cantera para estar, en el momento que lo utilice un primer equipo, preparados. Para mí esa es la clave, que lo trabajes, pero hay mucha velocidad, hay mucha presión por parte de los clubes para que el objetivo se consiga. Y el objetivo se puede conseguir haciendo una mezcla, que es lo que ahora se está haciendo. En este caso, por los dos clubes que me ha hablado, de los dos soy aficionado, porque también me crié en la Masía y conozco el Barça, es por esa necesidad. En el Levante no se ha podido ir al mercado a pelear por jugadores de un nivel donde los grandes que bajaron de Primera División han tenido más posibilidades. Por esa necesidad al final hemos tenido que poner a esos jugadores, y estamos hablando de muchos, que además yo he llegado a tener en la Federación, en categorías inferiores. Espí está demostrando después de jugar más de 30 partidos que se puede contar con él. Andrés, que se marchó al Aston Villa, es un jugador que en el momento que él ha sentido que tenía confianza del entrenador, es que rinde. Y así puedo hablar de Cabello, de Xavi Grande, incluso Jorge Cortina, que yo lo he tenido y creo que va a ser un buen central izquierdo para el fútbol español, y ojalá para el Levante. La necesidad ha hecho que los clubes tengan que poner a sus jugadores de la cantera, y esto para mí es un error. Si hay un jugador que está preparado, a mí me da igual que tenga 36 o 37 años, o que tenga 16, 17. Y esto es algo que he aprendido en estos dos años que he estado en la Federación, donde he visto a los mejores jugadores de las canteras de España, que los he visto entrenar y jugar, competir, y que yo si estuviera en un club de Primera o Segunda división, no tendría ningún miedo a poner a un chico de 16, 17, 18 años. Lo que voy a mirar en él es sí está preparado, no en si tiene 16 años y a lo mejor le estoy metiendo una presión porque le hago jugar muchos partidos en Segunda División. Lo que hay que mirar es si ese jugador está preparado. Esa es la clave.

-Hablando de planificación, ¿cómo ve esta plantilla si al final sube a Primera? Cuantos retoques cree que necesitaría, si la columna vertebral está preparada para competir en la nueva categoría…

-A ver, estoy lejos por muy cerca que esté físicamente porque vivo en Valencia y voy al estadio. No conozco exactamente cuáles son los jugadores cedidos, los que finalizan contratos, seguramente en sus contratos algunos tendrán una prórroga en caso de ascenso y continuarán… No sabría decirte, porque no podría ponerme en la pizarra los jugadores que pones en cada posición para ver si puedes conformar una plantilla lo suficientemente competitiva para pelear por ese primer año en Primera División, en el que el objetivo principal y casi único es conseguir la permanencia. Yo creo que hay una serie de futbolistas que son muy interesantes y que pueden ayudar. Puede ser una base importante, pero hay jugadores que van a salir. Hay algunos que por necesidad de club ya se han vendido. Algunos también se marcharán a final de temporada. Pienso que habrá que hacer algunas incorporaciones en caso de ascenso, porque se tienen que preparar para jugar en una competición un poquito más exigente. Aunque muchos de los que hay ahora en plantilla han jugado en Primera División española, otros no. Habrá que realizar una criba para hacer una concepción de mínimo 22 o 23 jugadores que puedan estar preparados para jugar en primera división y poder conseguir el objetivo de la permanencia. Estoy muy cerca físicamente, pero muy lejos para hacer un análisis exhaustivo para ver cuántos jugadores se podrían firmar. No me atrevería.

-Desde fuera, ¿qué incidencia ha visto de Calero y de su cuerpo técnico en este hito que puede conseguir el equipo?

-No le he visto trabajar en el día a día, solamente le he visto en los partidos. De hecho, en uno de los que fui al estadio me puse en un sitio un poco más cercano al banquillo porque me gusta ver cómo gestionan, lo que hablan, lo que transmiten, las indicaciones que le dan a los jugadores. Me gusta ver ese tipo de entrenadores en acción. Aunque yo tengo el pase un poquito más arriba en tribuna, he tenido la posibilidad de irme un poco más abajo. Yo sí que lo recuerdo de cuando estaba en el Alavés, en la temporada 21-22, me quedaba Burgos bastante cerca e iba a ver muchos partidos a El Plantío. Me llamaba la atención, porque además me sentaba muy cerca también del banquillo. Creo que está teniendo mucho mérito, porque el equipo está compitiendo muy bien. Hay momentos donde juegan muy bien y cuando no juegan muy bien es un equipo tácticamente bien confeccionado. Hay muchos jugadores que equilibran a ese equipo, a ese once, como algún central, como algún medio centro. En este caso, me gustaría nombrar a Oriol Rey, que me parece que es más importante de lo que mucha gente puede pensar. A mí me recuerda mucho a Busquets, que era un jugador que cuando no estaba sufría mucho el Barça. Lo mismo ocurre con Oriol, creo que es una pieza clave en este posible ascenso del Levante.

-¿Cómo se gestionan estas semanas, en las que todo lo que rodea va a ser euforia y todavía hay que mantener a la plantilla con este ritmo sosegado?

-Bueno, yo creo que hay que ir en el día a día. Pensar en cada objetivo que se pueda cumplir, ahora no vamos a pensar en ascender, sino en preparar al equipo para que esté en condiciones de ganar el próximo partido en Burgos. Yo como director deportivo siempre he estado muy cerca del cuerpo técnico, muy cerca de los jugadores, por supuesto. Me acuerdo también mucho de mi época cuando era futbolista. Yo he subido varias veces también a Primera División y una de ellas fue con el Levante. Subimos cuando fui director deportivo, seis jornadas antes, que fue una barbaridad lo que se hizo ese año. Y bueno, recordaremos todo el mundo el gol de Postigo contra el Real Oviedo, que con ese 1-0 se ascendió. Ojalá se pueda conseguir ya en Burgos, pero si no, bueno, pues habrá que esperar y se intentará conseguir el partido último de temporada contra el Eibar.

-Sería más bonito, incluso, en el Ciutat. ¿O en Burgos y nos olvidamos de rollos?

-Yo creo que sí. A mí me pasó como jugador en Jerez y la fiesta nos la pegamos igual. Con lo cual vamos a intentar cumplir con el objetivo cuando tienes el partido. En ese momento sólo se piensa en ese partido, no se en lo que va a ocurrir después. Si se consigue ganar y el tercer clasificado no consigue los puntos para poder tener opciones en la última jornada, pues ya está. Lo logras en Burgos y yo creo que no habría ningún problema para volver lo antes posible y disfrutarlo aquí con todos los del Levante en Valencia. Sería lo mejor. Si no se consigue, pues habrá que esperar a la siguiente jornada, pero cuanto antes, sobre todo cuando tienes la opción de conseguir el objetivo, tienes que dejárselo todo.

-Y como club, entre esos dos que vivió. ¿Cuál cree que se disfrutó más, el de Jerez porque hacía 40 años o el último por regresar enseguida a Primera?

-Mira, en vez de cuál se disfrutó más, yo voy a decir que cuando eres jugador lo disfrutas mucho más. Como director deportivo no lo he disfrutado tantísimo. Sí me he alegrado, me di abrazos con todo mi equipo técnico del club, con la junta directiva, con los jugadores, cuerpo técnico… Pero nunca lo he vivido tan en primera persona, de disfrutarlo al 100%, como cuando lo conseguí como jugador, tanto en el Levante como en el Real Murcia. Esa sensación cuando asciendes siendo futbolista, yo no la he tenido como director deportivo, la verdad. Seguramente los jugadores lo van a pasar brutal, creo que los aficionados también y la gente que está dentro, como la junta directiva, el máximo accionista, trabajadores del club… Va a ser una alegría, si Dios quiere y se consigue, que no la van a olvidar en la vida. Pero ya digo, como futbolista fue como llegar a lo máximo de cuando estás buscando algo. En este caso era ascender a Primera División, para mí fue una de las experiencias más importantes de mi vida.

-Y lo que es el fútbol, el héroe del último ascenso, Postigo, forma parte ahora de uno de los últimos escollos al estar en el Mirandés, uno de los rivales directos…

-Esto es el fútbol. Cuando hay jugadores que tienen una amplia carrera profesional, viven ese tipo de cosas. Nosotros vamos a pensar en el Levante, vamos a querer que el Levante consiga el ascenso y ya está. Seguramente Postigo, porque además lo conozco y aparte de ser un gran profesional es un buen tipo, se va a alegrar mucho. Eso me ha pasado a mí cuando con el Levante. Todos los ascensos, todos los objetivos que cumplió los he seguido viviendo desde otra posición, pero con alegría y sintiéndome uno más

-Al principio mencionaba que salió de la Federación en enero, ¿qué va a ser de su vida en los próximos meses?

-Estoy con ciertos movimientos a ver qué me ofrece el mercado. Si al final algunos clubes piensan en mí como director deportivo, yo me siento capacitado. He pasado estos dos años en la Federación con un rol algo diferente. No tenía nada que ver la dirección deportiva de un club de fútbol profesional con la dirección deportiva de la Federación Española, pero creo que me ha mejorado en conocimiento. Me ha hecho conocer cómo funcionan las canteras del fútbol español en primera persona. Lo he compartido con el Barcelona, Real Madrid, Levante, Valencia, Villarreal… Tengo un conocimiento que me ha mejorado en mi profesión. Estoy con ilusión y con ganas de que me den alguna posibilidad en algún club para poder seguir haciendo mi trabajo que creo que estoy capacitado para realizar.

-El Levante… ¿O es de los que piensan que segundas partes nunca fueron buenas?

-No tengo ni idea. No se ha dado esa situación en mi vida. No he tenido segundas etapas salvo siendo jugador y director deportivo de un club sí he sido, la primera vez fue en el Levante.

-Vamos, que si le llaman se viene…

-No lo sé. Primero me tienen que llamar. Yo deseo que le vaya muy bien, que el objetivo ahora mismo es ascender y luego que decidan los que consideren que es lo mejor para el club.