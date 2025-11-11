Las entradas visitantes para el derbi en Mestalla se agotan en menos de cinco minutos

Valencia comienza a respirar ambiente de derbi. Se inicia la cuenta atrás de cara a una de las grandes citas deportivas del año que, después ... de tras años de ausencia, se vuelve a recuperar. Este mediodía se sacaban a la venta las entradas del sector visitante y en apenas cinco minutos la afición del Levante UD las ha agotado.

Casi sin tiempo de reacción y con conflicto debido a la alta demanda, que no ha permitido a todos acceder al sistema habilitado, las algo más de 500 localidades disponibles han volado. La hinchada granota volverá a teñir de azulgrana el quesito superior ubicado en la Grada de la Mar y darán apoyo a su equipo en busca de una primera victoria en el estadio valencianista que se resiste.

Con un precio de 30 euros, debido al acuerdo entre clubes pactado con Aficiones Unidas y LaLiga de cara a facilitar los desplazamientos de los aficionados, no se ha hecho esperar la respuesta del levantinismo, sin necesidad de remitirse a la liberación de entradas. El club, poco después de las 12:30 horas, confirmaba a través de sus plataformas sociales que ya no habían más tickets a la venta, si bien a las 12:05 ya era imposible acceder para realizar el proceso de compra.