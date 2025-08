Emily Lima, en su presentación: «Conozco la responsabilidad de estar en el Levante»

Tras una larga espera, el Levante UD femenino tiene entrenadora. Emily Lima ya está en Valencia. Ayer se hizo oficial su llegada al banquillo granota ... y este mediodía tuvo su presentación en el Ciutat de Valencia, en donde transmitió qué espera aportar al club, donde en lo colectivo se pasó por un año anterior más que complicada. Pero la brasileña asume este reto, el primero en España, con ambición y «agradecida por la oportunidad de trabajar en este club».

«Cuando salgo de España como jugadora y me vuelvo entrenadora, uno de mis objetivos era volver y ya conocía al club cuando jugaba. Conozco la responsabilidad de estar en el Levante», comentó en su comparecencia inicial. El presidente Pablo Sánchez apuntó que la competitivas en la Liga F cada vez es mayor y se pueden dar temporadas como el año pasado. Asimismo, desde el Levante se mantendrá por segundo año consecutivo el abono para el femenino y la intención de abrir el Ciutat de Valencia en algunos encuentros.

- ¿Qué te lleva a dar este cambio profesional para dirigir al Levante?

Lo primero, el tamaño de este club. No es fácil representar a un equipo como el Levante. Tenemos que hacer las cosas paso a paso, no pensar en ir a más de lo que podemos. Levante no terminó la liga donde podía estar.

- ¿Qué has visto en el equipo desde tu llegada?

Ayer fue el primer día. Estaban muy receptivas y abiertas. Como equipo debemos tener esa mentalidad de inicio y hasta el final. La exigencia será alta y a ellas les gusta. Dejé buena impresión de lo que vengo a hacer.

- ¿Objetivo de esta temporada?

Tenemos que trabajar poco a poco. Son culturas diferentes y modelos diferentes y puede que al principio choquemos. Pero debe ir reflejando la mejora del equipo. El objetivo es ir partido a partido, primero mañana e ir moldeando con las características de nuestras futbolistas e ir cogiendo confianza para que lleguen resultados.

- Expectativas para el derbi

Llevo dos entrenamientos. Será intentar ordenar al equipo y mañana un paso más para llegar bien al debut del día 31 de agosto.

- ¿Cómo de importante es para ti la cantera?

Cuando se trabaja en selección, es totalmente diferente. En Perú estaba llevando la formación también. Valoro mucho la gente que viene de abajo. Las conocí y seguramente van a ser parte de esta dinámica y que aporten calidad. Quiero ver también partidos con el entrenador filial y así tener la mejor plantilla posible.

- ¿Cómo definirías tu modelo de juego?

Nos atrae tener el balón, ser equipo con perspectiva cuando recuperar y cuando se pierde, ser equipo agresivo. La Liga pide esto, la tercera o cuarta mejor del mundo. No nos podemos quedar atrás. También mantener portería a cero.

- ¿Cómo se puede evitar el repetir una mala temporada del Levante femenino?

Como exfutbolista, yo siempre intenté jugar en el Levante y no lo logré. Era un equipazo sobre 2005. Siempre seguí la liga española. Nuestra mirada debe ser ir de hoy hacia delante. Lo que pasó, ya no hay marcha atrás. Hay que coger lo bueno.

- Diferencias entre selección y club

En club tenemos más control de jugadoras. En selección cuando terminan las fechas FIFA no tenemos un seguimiento tan cercano. Ahí manejamos datos con los especialistas de los clubes. El tiempo es un maestro para ir aprendiendo. Hoy en el Levante podemos tener un control muy grande en todos los aspectos: táctico, psicológico, técnico... Es un control fundamental. El club da muchas facilidades.

- Mensaje a la afición

Creer en las jugadoras, respetar el trabajo de ellas y ojalá hacer muchos goles y victorias en Buñol.