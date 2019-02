Sigue en directo el Levante-Getafe aquí LP Alineación: Aitor, Cabaco, Rubén Vezo, Coke, Jason, Rochina, Campaña, Bardhi, Toño, Morales y Roger | El técnico, que ha decidido que Aitor releve a Oier bajo palos, cita al recuperado Postigo pero tiene que realizar cuatro descartes SARA L. SANTOS Valencia Sábado, 2 febrero 2019, 12:45

El Levante UD recibe al Getafe CF para el partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga, a las 13 horas en el Ciutat de València.

Once de Paco López: Aitor, Cabaco, Rubén Vezo, Coke, Jason, Rochina, Campaña, Bardhi, Toño, Morales y Roger.

Sigue minuto a minuto el partido de LaLiga en lasprovincias.es.

LA PREVIA de Alberto Martínez

Las circunstancias han llevado a subrayar en rojo el encuentro de hoy. Con el mercado invernal cerrado, ya está definido el grupo que debe conducir al Levante hasta la permanencia lo antes posible. Y las palabras pronunciadas el jueves por Paco López estuvieron cargadas de significado. El entrenador granota lanzó un contundente mensaje pidiendo unidad. Pretende atajar el clima de nerviosismo generado tras el batacazo sufrido en el Sánchez Pizjuán y los números cosechados durante los tres últimos meses. Su discurso ha tenido un efecto inmediato, ya que las peñas han convocado a la afición para un recibimiento multitudinario. No es un partido cualquiera. El conjunto azulgrana, que recibe a un rival directo como el Getafe, busca una victoria que alimente la confianza y la estabilidad. Persigue un punto de inflexión de cara a un tramo determinante de la temporada.

«Por un partido no hay que dar esa sensación de pesimismo. En el vestuario no es así. El vestuario está tope. Claro que hay que criticar. Pero eso es una cosa y otra cosa es matar al entrenador, matar a los jugadores, matar a todo el mundo y que ya nadie valga. Hay que unir y no destruir», dijo Paco López sobre la goleada sufrida en Sevilla. Su discurso ha calado hondo. La Delegación de Peñas del Levante ha citado a la afición hoy a las 11 horas frente al Ciutat para dedicar un cálido recibimiento al equipo. Esta convocatoria ha sido promovida también por el propio club bajo el lema «un solo corazón».

El Levante desea recuperar la regularidad para mantener la distancia con la zona de descenso. Y es que, en las últimas 11 jornadas, los granotas han sumado diez puntos. Cabe recordar que, en este tramo, se han medido al Barcelona, el Atlético y el Sevilla.

Los de Paco López se aferran a las buenas sensaciones que transmite su fútbol en gran parte de los encuentros. Para la ocasión, el de Silla ha citado a 22 futbolistas, por lo que debe realizar cuatro descartes. Entre los convocados, se encuentra Ruben Vezo, el único fichaje de invierno del Levante. Ayer, el entrenador del Valencia, Marcelino, explicó las causas de la cesión del central portugués: «Expresó al club su propósito de salir porque no disfrutaba de muchos minutos». También figura en la lista Postigo, entre algodones tras su dolencia muscular. Causan baja el sancionado Róber y el lesionado Chema. Además, el técnico debe decidir si mantiene a Oier bajo los palos o apuesta por Aitor.

Enfrente habrá un Getafe que tratará de sobreponerse a su dura eliminación de la Copa y a las numerosas bajas. Tras la trifulca en Mestalla, Bruno González se perderá el choque de hoy por sanción. José Bordalás tampoco podrá contar con los centrales Cabrera y Djené, expulsados en la última jornada. Vuelve Foulquier.