La dirección deportiva del Levante, un trabajo en equipo

En el Levante no se detiene el trabajo y las reuniones no cesan. El equipo consiguió el ascenso a Primera División, con título de ... campeón de la categoría de plata incluido, pero el objetivo ahora pasa a ser confeccionar el mejor equipo posible de cara a la próxima temporada en el regreso a la elite del fútbol español.

El foco está puesto en la dirección deportiva, parcela que desde la salida de Felipe Miñambres se ha quedado huérfana en Orriols. Actualmente las labores las lleva a cabo un equipo y no una única persona. Ese tándem, entre el que se encuentra Héctor Rodas y José Pardo Gila, está convenciendo y mucho a José Danvila.

El mandatario granota, que también es parte activa de ese equipo junto al entrenador Julián Calero, admitió en una entrevista en COPE que se ha reunido con una decena de candidatos a la dirección deportiva, pero que ninguno, hasta el momento, le ha convencido. Eso no cierra la puerta a una posible futura contratación, esto es, si aparece el candidato ideal y se dan las condiciones óptimas, ya que no hay que olvidar que por mucho ascenso que haya conseguido el club, las dificultades económicas siguen existiendo y no se puede tirar la casa por la ventana fichando a un director deportivo de Primera con su correspondiente alto salario.

Es por ello que, de momento, desde el Levante se refuerza la confianza en el trabajo que está llevando a cabo la dupla Rodas-Gila, que trabaja muy bien el mercado y presenta situaciones muy llamativas para el cuerpo técnico y la directiva granota. Por tanto, si no aparece un candidato ideal, el club mantendrá la estructura actual y no tendrá una figura de director deportivo como tal, si no que tendrá un grupo de personas que realice dichas funciones en equipo.

Esto, por muy disruptivo que pueda parecer, gusta en las oficinas de Orriols, ya que las decisiones se toman en consenso con todas las partes implicadas y se evitan casos de directores deportivos que imponen sus gustos y preferencias sobre los de, por ejemplo, el cuerpo técnico. De momento ha funcionado sobre el campo, consiguiendo el ascenso, y se confía en que este modo de trabajo siga funcionando en Primera. La prioridad ahora es cerrar las renovaciones de varios futbolistas, sin cerrar la puerta del todo a un posible director deportivo. Y después, ya se encauzará el mercado de fichajes con salidas y entradas.