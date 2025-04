La última de un díscolo ex del Levante: lesiona a un compañero en la celebración de un gol anulado

El fútbol está repleto de personajes llamativos, y uno de ellos es Deyverson Brum Silva Acosta, conocido comúnmente como Deyverson a secas. El delantero brasileño ... de 33 años actualmente juega en el Fortaleza Esporte Clube de su país natal, pero dejó un buen recuerdo en su paso por España tras militar en clubes como el Deportivo Alavés, el Getafe o el Levante.

Precisamente en Orriols dio sus primeros pasos en el fútbol español, cuando llegó en el verano de 2015 procedente del Belenenses portugués, a cambio de 1,8 millones de euros. En el Levante disputó un total de 33 partidos oficiales, marcando nueve goles y repartiendo una asistencia, pero en el recuerdo de muchos aficionados quedó su característica personalidad, siempre bromista y vacilón, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En la temporada 2016-17 se marchó cedido a Vitoria, donde cuajó con un gran rendimiento que acompañó al equipo babazorro a la final de la Copa del Rey. En ese curso, Deyverson se revalorizó tanto que el Levante decidió aceptar la oferta de cinco millones de euros que recibió por parte del Palmeiras brasileño, poniendo fin así a la etapa del carioca en Orriols, con un gran beneficio monetario.

En su país natal, Deyverson ha sido capaz de levantar trofeos importantes como la Liga de Brasil o la Copa Libertadores, pero también ha protagonizado acciones llamativas, como enfrentamientos con aficionados, discusiones con árbitros, piscinazos descarados o lesiones fingidas. Y recientemente, protagonizó una de las acciones más virales del momento.

Señoras y señores, con ustedes, Deyverson 🇧🇷 ¿Qué hizo ahora? Lesionó a un compañero en la celebración de un gol que, además, luego se anuló.pic.twitter.com/pI9oH3FgCS — VSports Team (@VSportsTM) April 14, 2025

El exjugador del Levante fue protagonista por un hecho fortuito y desafortunado, fruto de su inocencia. Y es que durante la celebración del gol de chilena de su compañero Moisés, en el partido del Fortaleza ante el Inter de Porto Alegre en el Brasileirão, el exgranota empujó por detrás a su compañero para que este se lanzara al suelo a celebrar el tanto. Moisés, en cambio, sintió un dolor muscular y tuvo que terminar marchándose lesionado del partido.

Y para colmo, el gol finalmente no terminó subiendo al marcador puesto que la revisión del VAR declaró que el tanto no era legal, por lo que Deyverson terminó lesionando a su compañero en una celebración de un gol que no subió al marcador. Todo un infortunio para un jugador que ha dejado un recuerdo imborrable en España por sus díscolas acciones extradeportivas, aunque fue un jugador bastante óptimo en los tres clubes en lo que militó.