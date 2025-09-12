Dela desvela la clave del éxito granota

Toca la hora del Ciutat. Este domingo (16.15 horas), el Levante vuelve ante su gente en uno de esos partidos que pueden servir como ... punto de inflexión para este déficit de puntos que tiene el equipo de Calero en este arranque de Liga. Viene el Betis, un rival con un potencial considerable pero que despierta en las filas azulgranas una sensación positiva. Llega el turno de que el 'nuevo' Levante se ponga manos a la obra, con la recuperación de algunos jugadores que estaban tocados y ya seguramente con la presencia en el once de uno de los grandes atractivos en Orriols este año: Etta Eyong. Entre esos futbolistas que estaban tocados se encontraba Kervin Arriaga, que ya se incorporó este mismo viernes al trabajo colectivo tras recuperarse de su lesión en el recto femoral.

Aún así, es evidente que el grueso del equipo que alineará Calero será el que el año pasado impuso su ley en Segunda. Uno de ellos, Dela, tiene claro qué ambiente se respira en el vestuario granota: «Hay ganas de volver a competir, volver a casa, con nuestra gente, en el Ciutat, y de llevarnos la primera victoria de la temporada». Aún así, el defensa tiene claro la dificultad verdiblanca: «Será complicado porque el rival maneja muy bien la pelota y seguro que vamos a tener que hacer muchas cosas bien para poder sumar».

Nadie mejor que él puede resumir uno de los secretos del éxito en Segunda. «Es la clave de lo que se vivió el año pasado. Fuimos, para mí, el mejor grupo en el que he estado. Todos nos ayudamos mucho unos a otros y el ambiente es inmejorable. Está claro que hay competencia, y además mucha y muy buena, pero creo que eso es muy bueno para el grupo y el que venga de fuera tiene que integrarse, pero nosotros le ayudamos a que sea mucho más fácil».

Dela es uno de los jugadores que este año se ha estrenado en Primera. «Estoy feliz porque es el sueño y por lo que uno lucha desde que es pequeño. Hay mucha gente detrás, la familia y muchas personas para las que también es un sueño. Ojalá se puedan cambiar los resultados. Para ello tenemos que seguir trabajando, estar unidos y seguir confiando en nosotros mismos, en lo que sabemos hacer y lo que nos ha traído hasta aquí». Por último, para que ese cambio se produzca, Dela se quiso dirigir para pedirles que «nos empujen y que nos ayuden porque es una temporada y una división muy difícil. Les vamos a necesitar».

Calero podría volver a la defensa de cuatro. Un once que podría ser el formado por Ryan; Toljan, Elgezábal, Dela, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Roger Brugué, Iván Romero y Etta Eyong.