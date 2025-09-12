Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dela remata de cabeza en el partido contra el Barça. IVÁN ARLANDIS

Dela desvela la clave del éxito granota

«Nos ayudamos mucho, el ambiente es inmejorable», dice el central del Levante| Calero, que prepara cambios en el Levante para enfrentarse este domingo al Betis en el Ciutat, recupera a otro efectivo: Kervin Arriaga

Juan Aguilar

Juan Aguilar

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:12

Toca la hora del Ciutat. Este domingo (16.15 horas), el Levante vuelve ante su gente en uno de esos partidos que pueden servir como ... punto de inflexión para este déficit de puntos que tiene el equipo de Calero en este arranque de Liga. Viene el Betis, un rival con un potencial considerable pero que despierta en las filas azulgranas una sensación positiva. Llega el turno de que el 'nuevo' Levante se ponga manos a la obra, con la recuperación de algunos jugadores que estaban tocados y ya seguramente con la presencia en el once de uno de los grandes atractivos en Orriols este año: Etta Eyong. Entre esos futbolistas que estaban tocados se encontraba Kervin Arriaga, que ya se incorporó este mismo viernes al trabajo colectivo tras recuperarse de su lesión en el recto femoral.

