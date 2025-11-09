Las cuentas para ir al Mundial de Arriaga: ganar y empate entre Haití y Costa Rica

Otro de los internacionales del Levante que en este parón de selecciones buscará sacar el billete al Mundial 2026 es Kervin Arriaga con Honduras, ... ya que Mathew Ryan y su Australia ya están clasificados. El centrocamericano disputa una doble jornada de partidos en esta ventana de selecciones, que puede dejar resuelta en el primer envite. Las cuentas para Honduras, actual líder del Grupo 3 de la CONCACAF son claras: tiene 8 puntos y le saca dos de ventaja a Costa Rica que tiene 6.

Por tanto, si Honduras gana de visitante a Nicaragua en el partido que se juega en la madrugada de este jueves al viernes (03:00 horas), y hay un empate en el duelo entre Haití y Costa Rica, los hondureños serán matemáticamente equipo clasificado al Mundial de 2026, por lo que Arriaga quedaría liberado y podría regresar antes a Valencia para llegar a tiempo al derbi, tal y como expresó el propio jugador en rueda de prensa. Sólo vale una victoria de Honduras y un empate en el otro encuentro, ya que cualquier otra combinación dejaría, aunque fuese por diferencia de goles, la posibilidad abierta hasta la última jornada.

En caso de tener que disputarla, Arriaga jugaría su último partido por el Mundial en casa de Costa Rica en la madrugada del miércoles 19 (02:00 horas), y su regreso a Valencia estaría programado, tras un vuelo transoceánico, para la tarde del jueves, tal y como desveló Julián Calero, lo que dificultaría su presencia en el derbi en Mestalla que se juega el viernes 21. Por tanto, Kervin irá a ganar y a rezar por un empate para ser mundialista.