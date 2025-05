Don Carlos Álvarez, el héroe de Burgos El atacante de San Lúcar la Mayor, que no le gusta que le llamen con el diminutivo, fue la eterna promesa del Sevilla y culmina con su gol una temporada excepcional como granota, con 7 dianas y 11 asistencias, siendo uno de los futbolistas revelación de la categoría

Juan Carlos Valldecabres Valencia Domingo, 25 de mayo 2025, 21:04 | Actualizado 21:46h.

De eterna promesa del Sevilla a héroe granota de Burgos. A Carlos Álvarez Rivera (6-8-2003) no le gusta que le llamen Carlitos y ... le va a costar quitarse de encima ese apelativo con la que la familia levantinista le conoce y le recordará ya por siempre. Desde anoche, el de San Lúcar la Mayor se ha ganado por méritos propios un tratamiento acorde a sus merecimientos. No le había salido nada durante 96 minutos de juego pero ese balón que condujo por la orilla del área fue suficiente para que acabara convirtiéndose en el futbolista que pasará a la historia como el hombre que logró un gol antológico. Un golazo. El golpeo, potente y con una trayectoria soberbia, se acabó colando por la derecha del guardameta local. Nadie se lo podía imaginar. Sólo él tenía claro que iba a ser su día y sólo hay que escuchar cómo trataba de describir el momento después del encuentro. «Le he pegado con el alma», confesaba el andaluz, que se marchó a una esquina, donde fue prácticamente sepultado por sus compañeros. Allí, completamente extasiado, lloró de emoción consciente de lo que había hecho.

Para don Carlos Álvarez, esta 2024-25 ha sido la temporada de su consagración como futbolista profesional. Cuando llegó procedente del Sevilla fue una de esas operaciones que despertó algunas dudas. De siempre, Carlitos fue una firme promesa de la cantera hispalense. Salió por la puerta de atrás de un Sevilla necesitado de soltar lastre. Víctor Orta dejó marchar al joven atacante en una operación que no supuso ningún desembolso para el Levante, aunque el Sevilla se reservó un 40 % de un hipotético traspaso en 2025, pellizco que se reduce al 30% si es en 2026 (actualmente tiene contrato hasta 2027). José Luis Mendilibar no le dio ninguna oportunidad, fue ignorado casi por completo por Julen Lopetegui y aunque Sampaoli sí mostró cierto interés, al final tampoco se tradujo en minutos. El futuro del '10' del Sevilla Atlético iba a estar pues lejos del club que le formó como futbolista. Llegó a debutar con el primer equipo en Liga y también jugó en Copa del Rey, donde marcó. En su segundo ejercicio como granota se ha destapado como uno de los futbolistas revelación de la categoría. Su cláusula, ahora ya en Primera, se dispara hasta los 25 millones de euros. Desde luego, es una de las piezas más importantes para construir el nuevo proyecto granota en la élite, porque Julián Calero siempre tuvo claro su valía (ha jugado 38 partidos como titular). «No tengo palabras, se me han pasado todos los recuerdos, momentos malos y buenos, en los que mi familia y amigos han estado ahí conmigo. Hemos pasado momentos muy difíciles tanto en el club como en la ciudad», decía en referencia al desastre de la dana, para añadir después: «El éxito es de todo el grupo, los que hemos jugado más o menos, esto es de todos. Esto es increíble. Remontar un partido así es muy difícil». Sus registros son ciertamente abrumadores. No sólo ha sido capaz de anotar con el de Burgos 7 goles (6 con el pie izquierdo y 1 con el derecho), lo que le sitúan como cuarto máximo anotador del equipo tras los 11 de Morales y Brugué, y los 9 de Iván Romero, sino que ha dado 11 asistencias. El Ciutat se ha enamorado por completo de un futbolista diferente, explosivo en la arrancada, driblador y, sobre todo, generoso en el pase.b.

