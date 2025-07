El ex del Levante que se retira del fútbol a los 33 años de edad

Ander Capa, exgranota, anunció en la tarde de este lunes pasado que cuelga las botas y pone fin a su carrera futbolística a los 33 ... años de edad. El lateral derecho, con pasado en equipos como el Athletic de Bilbao, Eibar, Club Portugalete y el propio Levante, lo comunicó ayer a través de sus redes sociales. El club en el que más tiempo ha estado es el Eibar, llegando a disputar hasta 217 encuentros en 7 temporadas, para terminar fichando por los leones en 2018. Con los bilbaínos, Ander Capa llegó a disputar un total de 112 partidos en casi 5 cursos y, ahí, es cuando terminó fichando por el Levante tras dejar el Athletic.

«Tengo ganas de empezar y conocer a mis compañeros y entrenador e intentar estar cuanto antes para poder ayudar al equipo. He jugado de visitante aquí y, cuando he entrado al campo, te vienen imágenes y momentos. Espero que haya buenas tardes de fin de semana en el campo para ayudar al Levante a estar lo más arriba posible», apuntaba en su día Ander Capa.

Sin embargo, su historia con el Levante no fue para tirar cohetes, ya que, entre problemas musculares, suplencias y un equipo roto por el trágico desenlace de la 22/23 con el penalti de Villalibre, los granotas no consiguieron ni entrar en play-off y Ander Capa solo disputó 1.500 minutos repartidos en un total de 21 encuentros. Además, no terminó renovando con el año opcional que tenía. Este es el texto que dejaba en redes sociales tras anunciar su retirada del fútbol:

«Hoy llega el momento de poner fin a una de las etapas más bonitas e importantes de mi vida: mi carrera como futbolista profesional. Ha sido un verdadero privilegio poder cumplir mis sueños y recorrer este camino siempre arropado por vosotros, la afición, que sois el verdadero motor de este deporte. Gracias por vuestro aliento en cada partido, en cada estadio, en cada momento.

Quiero agradecer de corazón a los clubes que formaron parte de este viaje. Al Danok bat, por darme la primera oportunidad de sentirme futbolista. Al Eibar, donde comencé desde abajo y tuve la oportunidad de llegar a la élite; al Athletic Club, el equipo en el que siempre soñé jugar; al Levante, que supuso un reto y una experiencia inolvidable fuera de mi zona de confort; y al Portugalete, el club de mi casa, donde todo tiene un sentido especial.

En cada uno de ellos he tenido la suerte de compartir vestuario con personas maravillosas, compañeros que hoy son amigos y que me llevo para siempre en el corazón. Los recuerdos vividos quedarán grabados en mi memoria como los tesoros más valiosos de esta aventura. Querido fútbol, hoy dejo las botas a un lado, pero seguiré disfrutándote desde la grada, con la misma pasión de siempre.

Gracias a todos los que me habéis acompañado en el camino.

Nos vemos pronto. ♥️«