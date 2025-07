El ex del Levante que se marcha a jugar a México por problemas con su club y la afición Keylor Navas, que militó en Orriols entre entre 2011 y 2014, deja Newell's para fichar por el Pumas de México

Marcos Sánchez Valencia Martes, 22 de julio 2025, 09:30 Comenta Compartir

No ha terminado bien la etapa de Keylor Navas en Argentina. Solo seis meses después de que el ex del Levante llegase a Newell's, ... se marcha por la puerta de atrás y con problemas tanto con el club como con su propia afición. El costarricense, tras terminar contrato la temporada pasada con el PSG, campeón de Champions y campeón de la liga francesa, cerraba una etapa y se disponía a buscar nuevos retos y experiencias a sus 38 años de edad. En ese mismo instante aparecía en escena Newell's, que terminó fichando al meta libre. Es más, así lo anunciaban en su día: «Orgullosos de anunciar que Keylor Navas es el nuevo portero de Newell's Old Boys. ¡Bienvenido a tu nuevo hogar!», señalaba el club argentino en su día.

Sin embargo, solo seis meses después, se marcha traspasado desde Newell's a Pumas de México por entorno a 2 millones de dólares. Pero todo esto con mucha polémica, ya que los argentinos, tras anunciar en redes sociales el traspaso de Keylor Navas al equipo mexicano, han dejado un mensaje criticando algunas actitudes del costarricense en este tiempo: «Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables. Creemos firmemente que, para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual. Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente», señalaban desde Newell's en sus redes sociales tras la marcha de Keylor Navas. COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México.



Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025 Todo esto se debe a que, en estos meses, la relación entre los directivos del club y la del ex del Levante ha sido nula. No jugó los primeros partidos del Clausura e, incluso, la afición llegó a proferir insultos a Keylor porque, de últimas, ha terminado forzando su salida al Pumas. En el Levante militó de 2011 hasta 2014 llegando a jugar un total de 70 partidos antes de que el Real Madrid pagase 10 millones de euros al club granota por Keylor Navas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión