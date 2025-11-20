Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, en rueda de prensa. LUD
Rueda de prensa

Calero: «Pido que vayamos las dos aficiones unidas, el derbi valenciano tiene que ser una muestra de cómo se comporta Valencia»

El entrenador del Levante analiza la situación del equipo en la previa del derbi de este viernes contra el Valencia en Mestalla

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

El entrenador del Levante, Julián Calero, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta a su ... equipo con el Valencia, este viernes en Mestalla a las 21 horas, en una nueva edición del derbi de la ciudad. El técnico azulgrana volvió a ponerse delante de los micrófonos tras el parón de las selecciones y respondió a preguntas sobre los temas de actualidad del club.

