Calero: «Pido que vayamos las dos aficiones unidas, el derbi valenciano tiene que ser una muestra de cómo se comporta Valencia»

El entrenador del Levante, Julián Calero, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta a su ... equipo con el Valencia, este viernes en Mestalla a las 21 horas, en una nueva edición del derbi de la ciudad. El técnico azulgrana volvió a ponerse delante de los micrófonos tras el parón de las selecciones y respondió a preguntas sobre los temas de actualidad del club.

Cómo se prepara el derbi

«A nivel metodológico y táctico se prepara similar, pero a nivel emocional no hace falta sugerir muchas cosas porque en el ambiente se observa claramente que es un partido especial. Cualquier tipo de derbi tiene un componente competitivo que lo hace especial. Pero al final es fútbol, puede ser que en los primeros minutos o en determinadas circunstancias, pero se resuelve con fútbol, tanto los problemas como las soluciones, y en eso me he ocupado durante la semana».

Importancia del derbi

«Los niños que van al cole con su camiseta y están en minoría, sé lo que significa, el cómo peleas contra todos. Que no te creas ni te sientas inferior, porque no lo eres. Si no te crees menos, no lo vas a ser. Estamos en Primera y el Levante tiene una historia larga, es el club más antiguo de la ciudad. El mensaje para la afición es que se sientan seguros, pero que también seamos humildes, que tenemos nuestras limitaciones, pero estamos preparados para cualquier pelea. A nivel clasificatorio el equipo no está en las posiciones que nos gustaría, pero la gente está sintiendo esa unión, que mañana será fundamental. Lo que me gustaría es que sea un día de fiesta, que todos los valencianos sean capaces de juntarse, sobre todo por el tema dana, y demos un ejemplo de lo que es un derbi».

Atrasar el entrenamiento por Kervin Arriaga

«Estamos haciendo un entrenamiento de Champions, veinticuatro horas antes de jugar. Arriaga todavía no ha llegado, lo está haciendo en estos momentos. Vamos a ver qué tal se encuentra hoy, vamos a cuidarle, va a estar disponible, pero probablemente no pueda entrenar hoy, pero eso no impide que pueda ser de la partida. Es un tipo que está siempre disponible, es una lástima que no le tengamos tan cansado. Sabíamos la hora de llegada de Kervin, y queríamos estar, porque somos una tribu. Si tenemos que atrasar el entrenamiento para que uno más esté, lo hacemos. Hoy se trataba de esperar a un compañero y que pueda coger la salsa y el ambiente del derbi».

Balón parado

«En este momento del fútbol en el que vivimos, hay mucha gente especialista para preparar cosas de balón parado. Todo el mundo se centra mucho, pero lo que necesitas es un buen lanzador y un buen rematador que meta la cabeza donde los cocodrilos. Hay una preparación de acciones de balón parado por parte de todos los equipos, y todos le damos mucha importancia».

Igualdad entre equipos

«Hay una igualdad clasificatoria y de puntos, y hay también incluso diría en sensaciones. Creo que los dos equipos tenemos la sensación de que tendríamos que tener más puntos. Los jugadores están viviendo su primer derbi la mayoría de ellos con muchas ganas de que llegue, este tipo de partidos hay que manejarlos con personalidad. Hasta ahora nos ha faltado un poquito por aquí y otro por allá para completar, pero sí que creemos que en cualquier momento nos tiene que llegar ese momento cumbre».

Oportunidad histórica

«Les he oído a ellos decir lo mismo, esa palabra oportunidad. Nosotros pensamos igual. Es una oportunidad para vencer en un estadio donde nunca ha ganado el Levante, y nos gustaría mucho. Es una nueva oportunidad para hacer bien las cosas y que seamos capaces de completarlo. Las sensaciones están bien, pero no valen. Con la tranquilidad y la seguridad de hacer bien las cosas, pero la vamos a tener que buscar nosotros para poder despegar a nivel anímico».

Estado de Oriol Rey y el centro del campo

«Tengo que ver cómo está Kervin y cómo están todos. Manejamos varias posibilidades, tenemos medioscentros y tenemos que manejar quién es el que mejor nos pueda encajar. Oriol Rey ya está bien, le falta que lleva unas cuantas semanas sin competir, pero es un jugador que se mueve bien y que no tiene ningún problema si tiene que reincorporarse y jugar. Entre una lesión que tuvo y este último proceso vírico pues no ha tenido últimamente la continuidad. Tiene minutos y ahí tenemos competencia. Seises tenemos a Kervin, a Vencedor y a Oriol. A veces jugaremos con uno y a veces con dos. No es que le esté faltando nada, tiene competencia».

Estado de Mathew Ryan

«Mathew no ha jugado ninguno de los partidos con su selección y va a entrenar hoy. También traía algún proceso vírico y cogió algún costipado y hay que ver cómo se encuentra. Es una situación diferente, es una pena que vayamos tan justos de tiempo. Por otro lado confiamos en la experiencia de estos jugadores y lo que ».

Análisis del rival, el Valencia

«Tienen muy buenos jugadores, cuando analizas a un equipo te das cuenta de los automatismos que tienen y cómo se manejan en todas las fases. Otra cosa es que los resultados no se es´ten dando, donde los rivales también están muy preparados. Tienen laterales largos, por dentro tienen muy buenos jugadores, de una capacidad técnica muy alta para manejar el juego, en ambas bandas tienen a Danjuma o Rioja, con Almeida por dentro, arriba puede elegir... Tiene variedad. Y a veces los resultados son un poco tramposos y se te esconden, y parece que las cosas son peores de lo que son. El otro día con el Betis creo que hizo un partido muy bueno. Me parece que tienen fortalezas, debilidades también como todos, vamos a intentar que sus debilidades sean más que sus virtudes, y en ese pulso, salir ganadores».

Cómo se siente Julián Calero

«Yo me encuentro fenomenal, y soy un tipo optimista. Si estoy en el Levante y en Primera me lo estoy intentando llevar a lo máximo que puedo. Intento generar en mis jugadores la sensación de que no se dejen manejar por la clasificación, que no sea lo que nos mueva, porque el que va último por la cola, no puede hacer nada. Por tanto, el mensaje mío es de que hay que ser optimista y seguir agarrándose a las cosas que estamos haciendo bien y tener mucha confianza en que de todo esto se sale siendo un equipo y estando unidos. Siendo una manada de lobos que no abandona a nadie y que pelea por lo suyo. Los resultados llegarán y saldremos de esa situación, estamos convencidos».

Horario del derbi

«Es cierto que ni nosotros ni ellos ponemos el horario, el que manda es el que manda y hay que aceptarlo. Nosotros salimos un pelín más perjudicados porque tenemos jugadores que no han entrenado esta semana, pero no vamos a llorar. Entonces hay que entrar al derbi con otro aire, de que somos capaces de competir y que tenemos variantes en la plantilla para suplir a los que no puedan estar. Ya lo dije en anteriores ocasiones, nos hubiera gustado tener un par de días más. Pero no los hay. Ni una sola queja. Concentrados y a entrar en el partido como hay que entrar en un derbi».

Estado de Iván Romero

«Está mejor, vamos a ver. Tenemos ahí varias posibilidades. También Koyalipou está trabajando muy bien, o Brugui que nos da cosas diferentes. Pero Iván está preparado para el partido. Ha logrado entrenar sin molestias, y ya está un poco mejor. Podría participar».

Factor mental con Kervin Arriaga tras su eliminación con Honduras

«Pues por desgracia sí, y con Etta también, que vino muy afectado por la eliminación de su país y el halo que había tenido a su alrededor. Cuando no te clasificas, te atiza un país entero. Nos ha tocado trabajar con él, arrastran lo físico y lo mental. Hay que limpiar cabezas, el derbi y la Liga no te permite otra cosa. Me gustaría tener más internacionales eh, y jugar miércoles-domingo-miércoles, porque significaría que estaríamos en grandes cosas. Les tenemos que dar cariño y que aquí se sientan bien, que aquí tienen su familia y su manada. Intentaremos lavarles la cabeza y para adelante».

Mejor versión de Etta Eyong

«Etta no necesita a nadie, pero es verdad que se han aprovechado mucho. En Mallorca jugaron Etta y Koya, y creo que hicieron buena dupla. Tenemos que acostumbrarnos porque en la Copa África, tendremos que hacer otra cosa en diciembre. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es sacar el máximo rendimiento de Etta, que en los últimos partidos no ha salido. Le estamos enseñando cómo tiene que defender y atacar mejor, y si le juntas con mejores jugadores, él da un plus. Le vamos a juntar con buenos jugadores en un once competitivo y a ser optimistas, porque me da la gana y soy así, par que mi gente vaya con esa ilusión pensando que se puede. Si juntamos muchas cabezas pensando que se puede, se podrá hacer».

Apoyo de José Luis Morales para entender el derbi

«Tengo a Iborra en el cuerpo técnico, que lleva unos cuantos derbis. Hemos estado hablando. Yo también he vivido otros derbis, que son parecidos, aunque cada uno tiene sus matices. Nos hemos apoyado un poco en la experiencia de todos, pero para el aficionado es un plus. Lo que pido a todo el mundo es que vayamos las dos aficiones unidas, el derbi valenciano tiene que ser una muestra de cómo se comporta Valencia. Tiene que ser un ejemplo de todos hacia España entera».

El derbi valenciano, infravalorado por la Liga

«La Liga le ha dado tanto importancia para ponerlo el viernes y que sea el único partido y lo vea todo el mundo»