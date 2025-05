Calero: «El partido del Albacete no es definitivo, pero sí muy importante»

El Levante ultima los preparativos para recibir al Albacete Balompié este viernes en el Ciutat de València (20:30 horas), en un partido trascendental ... en la lucha por el ascenso a Primera División. El conjunto granota depende de sí mismo para volver a la elite si es capaz de ganar en los tres partidos que le restan de aquí al final de temporada, siendo el primero el del Albacete, con Burgos y Eibar esperando. En la previa del encuentro, el entrenador Julián Calero habló en rueda de prensa y destacó la importancia de la cita.

El tramo más complicado de la temporada

«No miro mucho más allá los rivales que no sean el Albacete, aunque han hecho muy buenas cosas y han competido muy bien. El Albacete está haciendo buenos números en el tramo final de la temporada y Alberto sacó al equipo de una situación complicada. Tiene una identidad y hace muchas cosas muy bien. Hay que ser muy prudente con todo lo que conlleva hablar de un rival, porque sería una falta de respeto para el fútbol y la competición pensar que no van a competir como lo van a hacer. Tenemos que tener claro que nos estamos jugando cosas y que no nos pueden condicionar, no tienen que ser una mochila, nos tiene que ayudar y empujar, en nuestro estadio y con nuestra gente. Todos esos condicionantes que hay en este guisado hay que saber llevarlos. Vamos a competir como si hubiéramos jugado con el Albacete hace cuatro semanas. Máximo respeto y a intentar que la balanza vaya de nuestro lado».

Proteger a los apercibidos por sanción

«Aquí solamente hay un partido, que es el de este viernes. No hay más. Sí que hemos hablado de tener cuidado, de manejar bien esa situación, porque una batalla no puede condicionar la siguiente. La que me preocupa es esta y no puedo cuidar jugadores para la siguiente. No voy a hacer que me condicionen las tarjetas, y si hay un sancionado, ya lo gestionaremos. No hay nada que guardar ni proteger, estamos en el límite, y hay que ir con todo».

Los jugadores lesionados como Jorge Cabello, Iván Romero y Giorgi Kochorashvili

«Esos tres son los más que tienen dificultades. Iván no va a llegar porque se ha atrasado todo un poco más de lo que esperábamos. No ha tenido las sensaciones buenas y para esta es imposible. Que cuando llegue, esté perfectamente bien, a medio gas es imposible. Cabello ha entrenado mejor, es cierto que con molestias y algún día le hemos tenido que cuidar sacándole del entrenamiento por precaución, porque el tobillo después del esguince no estuvo entrenando nada para evitar contactos, y Gio viene entrenando con cuentagotas, intentando mimarle, para que esas molestias nos puedan permitir contar con él. Yo he hablado con él y decidiré el papel que tenga, si le ponemos de inicio o si nos puede ayudar para que nos ayude después. El resto está todo el mundo disponible».

El partido del Burgos

«A todo el mundo le digo que ese partido no existe, que es la semana que viene. Primero este. Será un partido especial por la carga emocional que tiene Burgos para mí. Estoy buscando la energía en todos los tarros que veo para ponerme a full. Cualquier pensamiento que me desvíe un poco me puede hacer perder energía que me haga falta mañana. Tenemos todas las fuerzas puestas en el partido de mañana. Nuestra gente va a estar, no nos van a fallar, lo sé, van a estar ahí. La semana de Burgos todavía la dejo en stand by».

Lleno en el Ciutat de València

«El público está en la línea en la que está el equipo y viceversa. Están ilusionados y nos estamos retroalimentando. Es algo que me ilusiona mucho. Uno de los objetivos aquí era volver a ver el campo lleno. Vamos a seguir en esa línea para que la gente esté ilusionada y nos transmita esa energía, porque el rival a pesar de que no se juega nada, a veces eso haces que juegues más suelto, te liberas de esos corsés, y va a ser un partido muy complicado. Agradecido con nuestra gente porque les solicito, les pido y les suplico que nos apoyen y no cedan ni un segundo, para que no haya ni una sola duda en el equipo ni en ellos».

Jugar el partido el viernes

«Jugar el viernes es una situación especial y diferente que hasta hacee años era inviable, nos tenemos que adaptar todos. Bien, sin ningún problema. Hemos tenido suficientes días de descanso, de preparación de partido, y cuando te pones a jugar no te das cuenta si es viernes, sábado, domingo o lunes. Le ha tocado a todo el mundo. Repito, no me disgusta. Viernes por la noche puede ser un momento para que la gente esté con ganas porque llega el fin de semana, y puede ser importante para el ambiente que haya en el estadio».

El tridente de Brugué, Morales y Carlos

«Me enseñaron un artículo de alguien que eran mis cabezonerías, son las ideas que uno tiene, que creo que futbolísticamente son interesantes. Tengo diferentes alternativas, que creo que nos pueden aportar bastante. Nos ha funcionado bien tanto Brugui, como José como Espí, como Forés... A veces no me encajan todos en el puzle pero tengo la segunda parte, que a veces nos tenemos que dar cuenta de que los entrenadores jugamos el partido completo, no solo el once inicial. Tienes que dejarte balas en la recámara para circunstancias que pueden pasar. Hay que saberlas manejar y tener el partido lo más cubierto posible. No descarto ninguna de ellas porque en estos tres partidos puede pasar de todo. Es cierto que a Forés y Espí les hemos fortalecido porque les hemos dado minutos de calidad en situaciones y contextos donde los rivales ya no se mueven tan bien. Alternativas, y voy a intentar manejarlas lo mejor posible».

El mayor reto de su carrrera como entrenador

«Cada uno tenemos nuestra Champions. Yo he estado en Tercera División, y he jugado un play-off con el equipo de mi pueblo, el Parla, y eso era mi Champions. Y tengo la sensación de que esta es nuestra Champions ahora. Hemos asegurado el play-off, alguno en verano nos hubiera tachado de loco, y eso tiene que poner en valor el trabajo que están haciendo los chicos. Lo estoy viviendo desde la tranquilidad, son muchas competiciones, y creo que hay que coger perspectiva, estar tranquilo y no se ha conseguido nada. Entonces quiero tener paciencia, pero lo vivo con muchísima ilusión, que intento trasladarla a la gente, y con convencimiento de que van a pasar cosas buenas. Pero este juego es lo que es, entran en juego los nervios, la presión y la tensión, y eso es lo que quiero que no nos afecte».

No menciona la palabra ascenso

«Puede ser que nos estemos protegiendo todos un poco, porque mencionas el ascenso y parece que es tabú, no vaya a ser que el diablo venga y nos enrede en una capa maléfica que nos lleve al desastre. Si hemos asegurado el play-off y quedan tres jornadas, el objetivo es el ascenso directo, sin ninguna duda. Pero uno trata de ser prudente, porque es lo que requiere este juego. No quiere decir que no seas valiente y no seas decidido, pero el mensaje externo hay que medirlo porque puedes equivocar a la gente. Sé cuáles son los objetivos y en estas circunstancias no puede ser de otra manera, pero trato de calmar para que no muramos de éxito, sino que haya un exceso de sensación de bienestar que nos perjudique».

La posesión del balón en los partidos

«Nosotros tenemos armas diferentes. Me preocuparía que ese porcentaje fuese habitualmente, estar en ese porcentaje de posesión no es el adecuado. Con un equipo como el Elche, estar con el 40% está bien. Pero también me preocupa entre cero y nada. Si no te comportas bien, tienes que jugar bien al fútbol de otra determinada manera. Y jugamos muy bien defendiendo, amenazando y en determinado contexto. No pudimos completarlo teniendo más balón y aprovechando ciertos espacios que ellos entregaban. Y por tanto, si me dices que si estoy contento con el porcentaje de posesión te digo que no, que quiero más. Pero mi objetivo es que los equipos ganen, y que la gente esté satisfecha, y hasta donde yo sé, la gente está contenta».

La semana a nivel anímico

«La gente está ilusionada, y muy motivada. Hay que cuidar el nivel de excitación, que tiene que llegar hasta un límite, porque si no te pasas de frenada, y chocas. Nuestro objetivo era no perder ni un gramo de la ilusión, y pase lo que pasa, mañana no es definitivo, pero muy importante sí que es. Definitivo seguramente que no, porque quedan otros dos partidos que pueden hacer que hagas bueno un mal resultado o al revés. Empatamos ante el Tenerife y luego ganamos en Elche, y ese punto nos hace un extra. Por ejemplo, el Oviedo, no es lo mismo tenerle a tres que a cuatro, porque el golaveraje nos lo tienen ganado. Pero la ilusión tiene que ser máxima y en el ambiente también. Mañana tiene que estar el estadio desde el minuto uno con una ilusión tremenda, pero luego tranquilidad que esto es un juego difícil. Y como te pongas a celebrar cosas antes de conseguirlas, en el fútbol, vas apañado».