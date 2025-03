Los Calero, padre e hijo, frustrados por penaltis clonados

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 30 de marzo 2025, 12:51 Comenta Compartir

Este fin de semana, los árbitros de Primera y de Segunda han hecho énfasis en los agarrones dentro del área, acciones en las que durante mucho tiempo han sido sorprendentemente permisivos. Y en este cambio de criterio -que es correcto pero estas modificaciones convendría implantarlas en los inicios de temporada- amargó la noche del cambio de hora en una familia española: la de los Calero, padre e hijo. Son curiosidades que deja el fútbol: en pocas horas, el hijo (Iván) fue expulsado y el padre (Julián) vio cómo el equipo que entrena (el Levante, claro) perdía un importante partido frente a un rival directo por el ascenso como es el Almería.

Esa acción fue especialmente dolorosa porque llegó en el tramo final del encuentro, a diez minutos de que se cumpliese el tiempo reglamentado. Además, sin que nadie del Almería la hubiese protestado, desde el VAR avisaron al árbitro del agarrón de Ignasi Miquel sobre un exgranota, Marc Pubill. Un especialista, y uno de los mejores delanteros de la categoría, como es Luis Suárez, no perdonó.

El penalti puede tildarse de riguroso, y también es cierto que los archivos de vídeo atesoran multitud de acciones idénticas que no se han sancionado como tal. Es cierto, pero también es verdad que el central granota agarra al lateral hoy pretendido por el Barcelona. Además, el balón no iba a ese punto y la defensa levantinista había acabado despejando. Lo mismo puede analizarse de otra acción determinante, en otro partido y que no sólo genera esa misma frustración en un padre y un hijo, sino que también afecta al Levante.

Iván Calero es el hijo del técnico granota y que actualmente defiende los colores del Zaragoza, que lucha por la permanencia. El conjunto maño se medía esta jornada al Racing, rival directo del Levante y que, de hecho, tras los resultados de este sábado, iguala a 59 puntos a los valencianos en lo más alto de la clasificación antes del duelo de ambos equipos el próximo fin de semana en el Ciutat.

💥 | Pérez Hernández señala penalti después de un derribo de Iván Calero, quien vio la segunda cartulina amarilla. 🇪🇸🟢⚪️



📌 Calero se abalanzó sobre Javi Castro impidiéndole disputar el balón, ES PENALTI



✅ Decisión acertada del colegiado



🏟️ Racing de Santander - Zaragoza pic.twitter.com/dojY8R0y2D — LaLiga News (@FootnewsENG) March 29, 2025

Pues bien, el lateral del Zaragoza duró 35 minutos sobre el terreno de juego. En otro centro desde el flanco, Iván Calero agarró a Javi Castro, en una acción innecesaria, pues Poussin había blocado el balón. Esta vez el árbitro no necesitó al VAR: vio la acción, señaló la pena máxima y mostró la segunda cartulina amarilla El meta visitante desvió el lanzamiento de Andrés Martín, pero ya frente a diez futbolistas, el Racing acabó ganando y sumando los tres puntos.