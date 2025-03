Calero: «Esto ya no es fútbol, es otra cosa»

Juan Carlos Alonso Valencia Domingo, 30 de marzo 2025, 00:10 | Actualizado 01:21h. Comenta Compartir

El entrenador del Levante, Julián Calero, ha comparecido en rueda de prensa tras la dura derrota frente al Almería (1-0).

Análisis del partido

«El equipo en ... general ha estado bien, ellos querian salir fuertes al partido, era importante meternos en nuestro campo, no hemos logrado cogerle el pulso al partido los primeros minutos pero luego ya le hemos cogido el timming, no han pasado muchas cosas pero en la segunda parte hemos sido mejor que ellos y los hemos dejado escapar vivos, no hemos metido acciones muy claras y luego ha venido el penalti. No digo que sea o que no pero no lo ha protestado nadie, esto ya no es futbol. Todas las semanas pasan cosas y estamos todos cabreados, si eso es penalti tienen que revisar todos los córners porque hay penaltis en todos».

Sentimiento tras el partido «La gente está cabreada por el penalti del final. Ignasi dice que le agarran a él también... lo que pasa en las áreas. No hay más. El equipo estaba fastidiado por eso, hemos recompuesto a la gente y el domingo tenemos una batalla muy bonita contra el Racing. Lamentarse lo justo e intentar recomponer a la gente, reorganizarse bien y tirar a por el siguiente». Cambios en la alineación «Estamos en una situación en la que podemos y debemos ser decididos. Ha habido fases en el partido, una primera donde ellos han tenido más, una segunda donde nosotros hemos tenido más. El partido ha estado en la cantidad de ocasiones que hemos fallado, cuatro o cinco claras. Si marcamos alguna de esas, no se nos ecapa el partido, pero esto es fútbol». Sustituciones «Tras el gol, hemos dejado línea de tres y los dos carriles eran Carlos y Morales, intentando juntar gente con talento y gol. Hemos estado cerca pero nos ha faltado un punto de acierto, que no suerte». Sobre Espí «Está como todos. Todo el mundo cuando perdemos es lógico que estemos fastidiados. Pues el chico está como todos... este ya no vuelve. No vamos a culpar a árbitro, ni a uno ni a otro. Ahora el VAR es más protagonista que los jugadores, pero es el fútbol que tenemos». Mensaje a la afición «Han estado fantásticos. Solamente venir hasta aquí y el comportamiento que han tenido durante todo el partido... felicitarles por su comportamiento. Me voy fastidiado por el resultado pero creo que el equipo ha dado la cara. Yo cuando soy aficionado de un equipo lo que le pido a mi equipo es que dé la cara. El equipo ha trabajado bien y a la afición un 10. Les pido que nos sigan apoyando y creyendo».

