Julián Calero, durante el partido contra el Oviedo. EFE/ Paco Paredes

Calero: «Nuestra fuerza de verdad debe basarse en casa»

El Levante recibe al Rayo Vallecano, un equipo al que el técnico califica como «un espejo» en el que mirarse

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:57

Comenta

En la temporada 2005-06, cuando trataba de abrirse paso en los banquillos profesionales, Julián Calero recaló en el Rayo Vallecano. Lo hizo como mano ... derecha de Míchel González. Fue un equipo que le marcó. Y al que ahora considera como «un espejo» en el que mirarse por su asentamiento en Primera y su clasificación europea. Este domingo, el Levante recibe al conjunto franjirrojo, ante el que los granotas esperan lograr su primera victoria de la temporada en el Ciutat de València. Para la ocasión, el técnico madrileño tiene entre algodones a dos futbolistas como Etta Eyong y Kervin Arriaga después de sus compromisos internacionales.

