Calero: «Nuestra fuerza de verdad debe basarse en casa»

En la temporada 2005-06, cuando trataba de abrirse paso en los banquillos profesionales, Julián Calero recaló en el Rayo Vallecano. Lo hizo como mano ... derecha de Míchel González. Fue un equipo que le marcó. Y al que ahora considera como «un espejo» en el que mirarse por su asentamiento en Primera y su clasificación europea. Este domingo, el Levante recibe al conjunto franjirrojo, ante el que los granotas esperan lograr su primera victoria de la temporada en el Ciutat de València. Para la ocasión, el técnico madrileño tiene entre algodones a dos futbolistas como Etta Eyong y Kervin Arriaga después de sus compromisos internacionales.

Los inicios de Calero en el Rayo: «Fue hace casi 20 años cuando estuve allí y le tengo cariño, es un club que se hace de querer. Es una familia. El Rayo fue mi primer club profesional. Le guardo mucho cariño. Tengo grandes recuerdos de aquella época. Pero no tiene nada que ver con la actualidad. El Rayo es un equipo eléctrico, con muchísima capacidad técnica y con una idea de juego muy vertical. Te amenaza, tiene velocidad y también es capaz de jugar. Es un rival de mucho nivel, está en Europa por méritos propios. Esperamos un partido muy difícil. Queremos empezar ya en el Ciutat a macar cómo somos capaces de comportarnos aquí. Los rivales anteriores aqui han sido de Champions. Ahora vamos a ver cómo competimos conta el Rayo y si somos capaces de dar la nota que tenemos que dar si queremos hacer cosas interesantes aquí».

Aspiraciones: «El equipo está compitiendo bien y dando la cara. Eso es un signo positivo. Pero sé de sobra dónde estamos y cómo se mueve la categoría y las dificultades que tienen los equipos recién ascendidos. Lo ideal es tener los pies en el suelo. Si disfrutamos luchando sabiendo quienes somos y lo que tenemos que hacer, tenemos un gran camino andado. Si competimos bien, daremos guerra».

Ciutat de València: «En nuestro estadio debería basarse nuestra fuerza de verdad. Siguiendo en la líneas de unión con la gente, estaremos muy cerca de nuestra primera victoria en casa. Ojalá sea mañana. Con esta fusión con la gente, van a ir llegando».

El Rayo, un espejo: «Hay equipos que son ejemplo, que se van afianzando en Primera y porque hacen bien las cosas, uno es el Rayo. El Getafe lleva 20 años, Osasuna... Están afianzados y asentados. Lo del Rayo es todo a base de trabajo y esfuerzo y es un espejo en el que tenemos que mirarnos si queremos estar tiempo en Primera. Es tener un modelo claro y llevamos a cabo en todas las circunstancias, no perdiendo la identidad de equipo. Intentamos que nuestra identidad nos lleve a donde nos tenga que llevar y nos asiente en la categoría. Eso pasa por mantenernos este año».

La dificultad de ganar en Primera: «En Segunda hay una igualdad brutal del 1 al 22. En Primera hay escalones. Los europeos, los afianzados y, luego, los recién ascendidos y alguno que se cae. Hay esa diferencia, somos conscientes del grupo en que estamos, pero queremos crecer. Ahora toca salvarse para asentarse. La competencia es altísima».

Estado físico de Matturro y Pampín: «Los dos están disponibles. Han hecho bien la sesión de hoy y la de ayer también. Podemos contar con ellos, cuento con la posibilidad de que puedan entrar».

Ritmo de Maturro: «Le he visto disgustado porque quería aportar. Está esforzándose mucho. El runrún le afecta. Le he dado tranquilidad. Puede jugar de central y en el carril zurdo. Tiene suficientes características para competir bien y ayudar. Se ha vuelto a lesionar y le hemos dado tranquilidad para que se recupere bien. Lleva dos días entrenando con normalidad, a ver si engancha dos semanas. Somos exigentes en el día a día, en el cuidado personal del jugador fuera del entorno del equipo. Está poniendo mucho interés en hacerlo y avanzar. Si lo consigue, nos va a ayudar. Le queda un poco de tiempo para coger ritmo de juego».

Estado de Etta Eyong, Ryan, Arriaga tras sus partidos internacionales: «Están cansados porque no son internaciones europeos, sino en confederaciones lejanas. Algunos llegan bastante limitados. Arriga ha jugado dos partidos 90 minutos y no era lo ideal porque venía de una lesión que le había tenido apartado, pero lo entiendo perfectamente. Tenemos que valorar si hay que dar descanso o minutos a alguno. Arriaga venía de estar mucho tiempo parado y con una rodilla que le da problemas por la sobrecarga. Es el que me tiene más preocupado. No queremos que se nos vuelva a romper».

Centrales: «Hemos variado al pasar de defensa de cinco a defensa de cuatro. No es una cosa irreversible. Purde ser que en momentos lo podamos volver a usar. Matías y Dela están haciendo las cosas, pero Elgezabal es muy importante para nosotros y nos da experiencia».

Espí se reivindicó contra el Leganés: «El debate siempre va a estar abierto. Intento evadirme de esas situaciones para que no me condicionen. A final de mercado habíamos pensado que habría sido bueno una cesión, pero la decisión fue que se quedara. Habíamos fichado a dos delanteros y yo tenía dificultades para darle minutos. Espí no baja los brazos, es pesado en el buen sentido, insistente.. Eso hace que esté vivo y haciendo bien las cosas para que en un momento dado pueda volver a ayudarnos. Se gana todo elc ariño que le doy. Ha dado un cambio brutal. Ahora se comporta como un futbolista profesional. Estoy convencido de que nos va a ayudar».

Losada: «Es un jugador de calidad que puede jugar en cualquier posición de la mediapunta, le cuesta más en la derecha. Está teniendo una fase de acoplarse a nuestro método y nuestro día a día, que es muy exigente, y nuestra forma de jugar. Que ensamble con nosotros es importante. Tiene que ser más constante pero sabemos que tiene calidad».

Brugui: «Luce mucho cuando hace gol. Tiene gol. Tiene esa intuicion para llegar a la finalización. Como últimamente no ha encontrado el gol, la gente lo echa menos. Va a encontrarlo. Está en la rotación buena, que es jugando o entrando de primeros cambios. Tiene que seguir siendo importante. Dependerá un poco de lo que busquemos en cada partido. Tenemos para poder alternar. Puede jugar en derecha, izquierda, arriba o como segundo punta. El gol le va a ir llegando con el tiempo».