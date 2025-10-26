Calero: «Se nos escaparon dos puntitos que nos hubieran venido bien» El técnico destaca la concentración de su equipo y lamenta las ocasiones falladas mientras que Arrasate da por bueno el empate

«Se nos han escapado dos puntitos que nos hubieran venido muy bien». Julián Calero se quedó con ese sabor agridulce tras el empate en Mallorca. Sobre todo por el último bocado, el que pudo haber dado Morales que habría supuesto que los tres puntos cayeran del lado granota. Más aún cuando durante la mayoría de partido fue su equipo el que estuvo por delante en el marcador. «Íbamos ganando gran parte del encuentro y tuvimos ocasiones claras. La de Manu en la segunda mitad pero si no metes esas...».

«Cuando más controlado estaba el partido nos han metido ese golazo. No estábamos sufriendo mucho. A última hora tuvimos la de José (Morales) pero el punto fuera de casa no es sencillo. Hay que coger las cosas positivas», decía para comentar el cambio en el lateral derecho: «Tuve que ajustar un poco en la primera parte y en la segunda metimos también a Dela. Han cambiado a Virgili de banda y no es lo mismo. Es un chico que genera muchísimos problemas. Le hemos ido poco a poco frenando. Lo peor es que tuvimos ocasiones y nos queda la sensación de que nos podíamos haber llevado el partido». Del goleador dijo: «Etta Eyong tiene calidad para finalizar muy bien. Todos los chicos han hecho un trabajo extraordinario. No perdimos la concentración ni la cara al partido».

Por su parte, Jagoba Arrasate comentó: «Valoro el punto de una forma positiva porque hemos ido a remolque. Pero no podemos defender así. Es verdad que hay una concatenación de errores o rebotes».

Eyong: «Toca aprender, eso nos ayudará en los próximos partidos»

Suma ya media docena de goles (1 con el Villarreal y 5 con la camiseta del Levante) y es un claro candidato a estar en los puestos de arriba del ranking de anotadores. Etta Eyong volvió a ser decisivo. «Nos quedamos con una sensación de que podíamos haber hecho algo más. Nos toca aprender en cada partido, eso nos va a ayudar en los próximos partidos que disputemos», decía el delantero levantinista a la conclusión del encuentro. Sobre el gol que volvió a anotar comentaba: «Estoy satisfecho pero primero pienso en el equipo. Estoy feliz de poder ayudar al equipo marcando goles».

