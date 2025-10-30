Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, con el Levante en Orihuela. EFE
Rueda de prensa

Calero: «Ha costado, y nos lo hemos complicado nosotros solos»

«Para eso está Espí, para ponérmelo difícil en cada oportunidad que tiene», dice el técnico granota, satisfecho con pasar la eliminatoria

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:48

Comenta

Julián Calero se mostró contento por el pase de ronda del Levante en la Copa del Rey, pero también descontento con el sufrimiento vivido ante el Orihuela ... . «No hay ningún pero, hemos pasado la eliminatoria que era a lo que veníamos. Ha costado. Nos lo hemos complicado nosotros solos, porque teníamos el partido favorable con el 0-2, nos han metido el1-2 y eso les ha hecho meterse en el partido. A partir de ahí, se ha metido en lo que es un partido de Copa. No le voy a quitar ni un sólo mérito a la victoria del equipo, por mucho que digan que es un Segunda RFEF. El césped es complicado y el rival hace cosas bien, por tanto era difícil. Hemos tenido ocasiones para haberlo matado y así es el fútbol. Sabíamos que el Orihuela es un equipo peligroso. Lo que pasara iba a ser muy justo, pero no había calculado que tanto. En este tipo de situaciones se iguala tanto», dijo el míster, que confirmó la lesión de tobillo de Pablo Martínez: «Va a tener un esguince, porque se le ha torcido el tobillo y lo tiene hinchado. Lo perderemos un tiempo, es lo peor de la eliminatoria».

