Calero: «Ha costado, y nos lo hemos complicado nosotros solos»

Marc Escribano Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 21:48

Julián Calero se mostró contento por el pase de ronda del Levante en la Copa del Rey, pero también descontento con el sufrimiento vivido ante el Orihuela ... . «No hay ningún pero, hemos pasado la eliminatoria que era a lo que veníamos. Ha costado. Nos lo hemos complicado nosotros solos, porque teníamos el partido favorable con el 0-2, nos han metido el1-2 y eso les ha hecho meterse en el partido. A partir de ahí, se ha metido en lo que es un partido de Copa. No le voy a quitar ni un sólo mérito a la victoria del equipo, por mucho que digan que es un Segunda RFEF. El césped es complicado y el rival hace cosas bien, por tanto era difícil. Hemos tenido ocasiones para haberlo matado y así es el fútbol. Sabíamos que el Orihuela es un equipo peligroso. Lo que pasara iba a ser muy justo, pero no había calculado que tanto. En este tipo de situaciones se iguala tanto», dijo el míster, que confirmó la lesión de tobillo de Pablo Martínez: «Va a tener un esguince, porque se le ha torcido el tobillo y lo tiene hinchado. Lo perderemos un tiempo, es lo peor de la eliminatoria».

Noticia relacionada Vida extra con ciertos apuros para el Levante El entrenador también alabó el partido de Carlos Espí. «Para eso está Espí, para ponérmelo difícil y cada oportunidad que tiene, hacerlo como hoy, muy bien. Eso tiene recompensa en forma del estatus que vayas cogiendo en el equipo. El equipo en general ha hecho un trabajo correcto, pero no nos vamos a colgar ninguna medalla», dijo. Finalmente, Calero hizo una valoración: «Queríamos hacer las cosas que venimos haciendo habitualmente y ser reconocibles. Teníamos a mucha gente con poco físico, como Matturo que llevaba seis meses sin jugar, o Losada y Cabello que llevaban tiempo sin participar, y eso significa que cuando llegas al minuto 60 o así, eso se va notando y hemos perdido fuerza. Con el 3-3, lo peor que nos podía pasar era ir a la prórroga, que era lo único que yo quería».

