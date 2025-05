Calero: «El fútbol le debía este ascenso al Levante»

Julián Calero volvió a emocionarse en la que fue su casa. El entrenador del Levante, como un granota más, no pudo evitar las lágrimas tras ... el sufrido ascenso, que podíamos llamarle épico, de su equipo. El técnico azulgrana felicitó a sus futbolistas por no dejar de creer cuando las cosas se habían puesto feas durante el partido contra el Burgos.

Así ha visto el entrenador del Levante el partido:

¿Cómo lo ha vivido?

«Hay unos protagonistas que han sido los jugadores que han creído hasta el final, nosotros hemos metido lo que teníamos, no podíamos arriesgar más, estaba Morales de lateral derecho y luego hemos buscado el tercero porque era el que nos llevaba al ascenso... no se qué decir ya».

El fútbol le debía una...

«El fútbol le debía este ascenso al Levante, a mí no me debe nada, pero el fútbol a él sí».

El fútbol siempre recompensa

«Cuando no pierdes la confianza, la personalidad, cuando mantienes todo lo que te ha llevado a un punto, es más fácil que el fútbol te dé porque por ejemplo hoy el segundo gol y después el de Carlos ha sido espectacular».

No ha sido fácil

«Tuvimos momentos difíciles porque en la primera jugada nos marcan un golazo, luego nosotros no hemos podido marcar de penalti, luego nos marcan otro gol... y luego, después han jugado con tanta seguridad, y ver a esta gente contenta... es que es increíble»

Carlos Álvarez

«Es un chico que ha crecido mucho esta temporada, ha jugado mucho, si había alguien, es verdad que cualquiera se merecía el gol, pero si había alguien... era él, le estaba costando mucho pero me he acordado hace cuatro años me pasó también que al final, aunque no estén finos en un momento determinado, a los buenos cuesta mucho quitarlos»

Celebración

«Ha sido un día muy feliz, una marea de personas ha estado con nosotros desde el primer momento, nos han ayudado mucho tras el primer gol encajado y el penalti fallado. Siempre han estado ahí. Quiero dedicárselo a todo el mundo pero especialmente a los valencianos sean del Levante o no afectados por la dana porque han sufrido mucho y merecen una alegría»