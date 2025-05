Calero: «Pase lo que pase este fin de semana, tenemos que ir a ganar a Burgos»

La alegría en el Levante es palpable. Los granotas están a un triunfo en Burgos y un tropiezo del Mirandés de conseguir el tan ansiado ... ascenso a Primera División. Superó la primera de las tres finales que tiene por delante, ganando no sin sufrir ante el Albacete Balompié. Así valoraba Julián Calero el partido contra los manchegos:

«Una satisfacción tremenda cuando se llena el campo a estas alturas del campeonato. Es buena señal. La afición nos ha empujado a nosotros, porque nosotros no estábamos bien y nos han podido recriminar, sobre todo hasta el minuto 30, al ellos no jugarse nada hasta ese momento. Ellos tienen muy buenos jugadores, han jugado con mucha soltura, algo que sabíamos que podía pasar. Nuestra gente nos ha empujado y no nos ha dejado caer. Ellos han sido el apoyo. Contento por la victoria, a ver si acabamos en algo todavía más grande», decía Calero.

Sufrir más de lo esperado: «No ha costado más, ha costado lo que sabíamos que iba a costar. En Segunda División todos cuestan. En la segunda parte se han quedado con uno menos, pero nos podían llegar en balón parado y te llevabas el disgusto. Hemos tenido varias contras con varias ocasiones de matar el partido. Las circunstancias y el contexto son complicados. Entonces yo les he dicho que lo mejor era hacer el segundo gol. Me voy satisfecho con el 1-0».

La presión para el resto de los equipos: «Sí, a ver, jugar el viernes tiene esa circunstancia. Si ganas, pasas un finde fantástico. Pase lo que pase, nada malo te puede pasar porque has hecho tus deberes. Por eso sabías de la importancia de hoy. Ahora vamos a ver qué hacen nuestros rivales para echar cuentas. Iremos a Burgos a ganar el partido, con la gente, a disfrutar. Pase lo que pase, tenemos que seguir compitiendo. Estamos bien, disfrutando, pero con prudencia y no lanzar campanas al vuelo. He visto golpes fuertes en el fútbol».

Cómo ha vivido el partido: «Pues soy un tipo tranquilo, no suelo estar nervioso. Si lo estoy, no estoy fresco para tener las ideas claras. Los últimos minutos estaba inquieto por no matar el partido, y las circunstancias de algo asilado podían pasar, y no quería que sucediera por los antecedentes. Nos retroalimentábamos del pasado. No ha pasado nada malo, pero con sufrimiento, y somos el Levante. Así, para estar muy contento y feliz del día», explica el técnico granota.

El tobillo de Carlos y el nivel de Elgezabal: «Carlos tenía una molestia en el isquio y ya me estaban avisando desde arriba. Ya se acercó una vez a mí. Tendremos que ver cómo anda, y ver que esos diez minutos no le hagan que no pueda participar. Quiero ser positivo. Elgezabal es lo que sabíamos que traíamos. Lo he tenido tres años en Burgos y está para lo que lo traje. Él podía dar ese poso, trabajo, disciplina, y el resto se ha contagiado de él y él del resto. Es una fusión estupenda que ha dado un gran rendimiento».

La sanción de Oriol: «Me ha dado rabia, por una acción que no iba a sacar nada, y se han enredado, y eso me ha fastidiado. Sabíamos que podía pasar esto. Que nos olvidemos del fútbol sucio, vamos a ir a ganar a Burgos», decía el entrenador del Levante.

La temporada de Dela: «El equipo ha dejado bien la portería a cero. En los centros estábamos vivos. Es cierto que nos han generado en banda izquierda y nos ha costado. Si sobrepasaban a uno, siempre había ayudas o defensa de área. Estoy contento con el trabajo del equipo y muy satisfecho de cómo se está dando. Dela ha dado la asistencia de gol, y este tipo de centros los hace en los entrenos. Nos da estabilidad defensiva y superioridad por arriba. Dela está haciendo un último tercio de temporada brutal».

Dos partidos para cambiar la historia: «No me quiero meter ningún tipo de mochila en la espalda. Por desgracia, nos queda tarea por hacer. Vamos a depender de qué resultados pasan en el fin de semana. Sabemos que puede ser una temporada muy bonita, y he visto golpes muy fuertes en esta categoría. Recuerdo equipos con diez puntos o doce y se vienen abajo. Eso me hace ser muy prudente. Quiero que tengan tranquilidad y prudencia», explicaba.

Evitar el ruido de fuera: «Hay que tener mucho cuidado. Cualquier declaración que haga un jugador sin querer hace que el rival, que no se juega nada, empiece a alentar a su público. Toca hablar poco y hacer mucho. Simplemente, por estar prudentes y estar planos, para que nadie saque algo de contexto, en mantenernos con un pasito atrás».

La importancia de Brugué: «El barro da a veces cosas buenas. Hay jugadores que han pasado por Primera División y ahí están. Para hacer algo grande tienes que tener a jugadores importantes. Esa variedad nos ha dado una riqueza tremenda. Brugué está con la flecha para arriba con el gol, es muy importante y nos está dando mucho. Esto es ponerle la guinda al pastel. Hoy hay que aguantar y no perder el timón. Le planté unos retos y hoy los ha superado. Tenía que llegar a diez, y de ahí hasta arriba», decía.

La luz de Primera División: «Más cerquita se ve esa luz. Está a punto de deslumbrar. Está deslumbrando a todos, no solo a nosotros, y hay que ir hacia ella. Faltando dos partidos estamos más cerca. Nos queda lo más difícil. Es el momento de la seguridad, de la confianza y de la pausa, y de las cosas que no se completan hasta el final. Mientras tanto, no celebres tanto y seas efusivo», relataba el técnico granota.

Temporada de Andrés Fernández y Pablo Martínez: «Muy contento por ellos. Andrés está haciendo una temporada estupenda y, cuando ha tenido que hacer que sumemos, lo ha hecho bien. Él nos está dando ese plus con esas paradas, y con alguna de ellas hoy nos ha dado seguridad y tranquilidad. No generaba incertidumbre. Andrés lo está haciendo muy bien. Muy contento por Pablo. Se merece que la gente lo ovacione y se está implicando mucho. Él se va con esa satisfacción. Él ha pasado también por sus momentos regulares».

Horarios de Burgos: «La Liga que empatice un poco con nosotros. Ellos tendrán sus motivaciones, yo no las sé. Quiero que se pongan en nuestro lugar. No sabemos cuándo salir, no podemos planificar todo: los entrenos, cuándo salimos y demás. Creo que cómo se planifica esto… Este club no se puede permitir un chárter. Es interesante», sentenciaba Calero.