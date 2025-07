Sin billete de vuelta para Álex Forés

Eric Martín Valencia Martes, 22 de julio 2025, 19:15 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

No habrá tercera parte de Álex Forés con el Levante UD, al menos de momento. Vivió lo que es ser granota en las categorías inferiores, disfrutó del último ascenso como una parte activa y relevante, pero no podrá ser azulgrana en la élite. El delantero natural de Real de Montroi continuará su andadura en las filas del Real Oviedo, lo que supondrá su consolidación en una temporada desde el inicio en la máxima categoría, pero no con el equipo que él hubiese deseado.

El conjunto levantinista se ha quedado con la miel en los labios. Por una parte, la coyuntura económica ha impedido este movimiento. Lo complica hasta el punto de ni siquiera haber participado en la última ronda de negociaciones, pese a que se consultó si realizarían una última tentativa. Aunque no son grandes cantidades, algo más de un millón de euros lo aleja de Orriols.

El Villarreal, entidad todavía poseedora de sus derechos y con la que va a extender un año su vinculación, ha tratado de llevar a cabo el mejor negocio. De entre Levante, Rayo Vallecano y Oviedo, tres de los candidatos desde el inicio del verano, el mejor postor ha sido el de Grupo Pachuca. El acuerdo se cierra con una cesión más una opción de compra no obligatoria de alrededor de un millón. Los azules ya están tramitando la documentación previa a anunciar el fichaje de forma oficial. En el Carlos Tartiere se considera también una oportunidad de mercado y, ante un rendimiento aceptable en sus filas, desembolsarán tal cantidad dentro de un año.

Porque finalmente Álex Forés recaló en el Levante el pasado mercado invernal sin compra obligatoria en caso de ascenso, unas condiciones sobre las que este medio pudo retractarse posteriormente. No obstante, las cifras para su salida de Miralcamp se sitúan en ese 1,2 millones de euros sobre los que ya informó LAS PROVINCIAS, los correspondientes a la compra (o posibilidad de esta) de un tercero más su ficha anual.

Conocidos los pormenores económicos, los deportivos también tienen su peso. Al concluir la temporada, el Levante y el jugador se dieron la palabra de volver a sentarse. Los cinco goles anotados en algo menos de 400 minutos jugados desde su incorporación en enero lo convertían en un atractivo a los ojos de todos. Pero tampoco fue un fijo para Calero. Pese a que lo respaldara en alguna ocasión con bonitas palabras, esa no correspondencia al formar los onces ha tenido una influencia notable en el desenlace del caso Forés. No se iba a hacer un esfuerzo desmedido que pusiera en jaque otras prioridades. Así, al surgir la opción de pago, que otros como el Oviedo sí estaban dispuesto a asumir, decantó la postura para que el Levante se retirara.

Por todo, debido a los tiempos en que se efectúa la salida de Álex Forés del Villarreal, es un hándicap para los granotas y ha jugado en su contra. Porque aunque en próximas fechas se puede obtener un importante plus económico por la plusvalía de Marc Pubill, esta todavía no es una realidad ni un contable efectivo.

El delantero no puede ni ahora mismo está dispuesto a esperar más. Después de un año complicado en el que se tumbó su llegada al Granada al prolongar la recuperación de su grave lesión, Álex Forés precisa de una pretemporada casi completa para recuperar el tono físico y competir en igualdad de condiciones desde el minuto 1 junto al resto de compañeros. Y viendo las evoluciones en las posturas del Levante, quién sabe si después de una espera más prolongada también se hubiera desestimado su nombre. No habrá billete de vuelta a Orriols.