El ascenso blinda el futuro deportivo del Levante: esta es la nueva cláusula de rescisión de Carlos Álvarez

El épico gol de Carlos Álvarez al Burgos, en el último minuto de la prolongación, provocaba que la carambola de resultados que se tenía que dar se hiciera realidad y el Levante consiguió su sexto ascenso a Primera División en El Plantío. La invasión de los cerca de dos mil aficionados granotas dotó de color a una tarde inolvidable, que pone el broche a una temporada magnífica en la que los jugadores y el cuerpo técnico de Julián Calero han demostrado ser mucho más que de Segunda División.

Ahora llegará la correspondiente celebración, y este domingo, un fin de fiesta en casa, ante el Eibar, en un partido en el que una victoria o un empate supondrá que el conjunto granota termine como campeón. Y después, un largo verano. Vacaciones merecidas, de entorno a un mes, hasta principios de julio, cuando la plantilla vuelva a la acción con las correspondientes pruebas médicas que certifiquen que ninguno ha cogido un kilito de más en la playa. La pretemporada granota empezará entonces, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a ese inicio de Liga en Primera que se espera que llegue a mitades del mes de agosto.

No obstante, el club tiene trabajo por delante en los próximos meses. El mercado de fichajes de verano empieza ya y en el Levante van a haber movimientos. No se esperan muchos, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Con el ascenso, varios jugadores renuevan automáticamente su contrato por un año adicional: son casos como Andrés Fernández (siempre y cuando no decida retirarse), José Luis Morales, Vicente Iborra, Unai Elgezabal, Oriol Rey, Diego Pampín o Ángel Algobia, que deberían seguir en la plantilla granota en la elite.

Otro de los jugadores que extiende su vinculación es Ignasi Miquel. El central, que ha terminado siendo importante en el tramo final, es quizá la única duda que tiene el Levante. Pese a que ha demostrado veteranía y oficio en todas sus etapas jugando en la categoría de plata, las veces que ha tenido la oportunidad de hacerlo en Primera ha sufrido, y eso en el Levante lo saben. No se descarta llegar a un acuerdo para buscarle una salida y reforzar la defensa con un central de garantías.

El puesto en el que sí o sí habrá que reforzarse es el centro del campo, ya que Giorgi Kochorashvili se marcha ya al Sporting de Portugal. El traspaso del georgiano se cerró hace meses por seis millones más variables y se hará efectivo en las próximas semanas. El internacional dejará al Levante en Primera, pero alguien tendrá que sustituirle. La realidad es que Vicente Iborra tiene ya una edad, y entre las lesiones y la exigencia de la competición, ha habido tramos de la temporada en la que no se le ha visto fiable para ser indiscutible jugando noventa minutos. Es por ello que en la dirección deportiva granota tienen como prioridad buscar uno o dos centrocampistas.

También se escaneará el mercado en busca de un lateral derecho de nivel, ya que el fichaje de Manu Sánchez en invierno no ha cuajado. El jugador andaluz apenas participa y eso que llegó para ser el sustituto de Andrés García. Xavi Grande ha tenido sus oportunidades, pero es todavía demasiado joven y el salto de calidad para jugar en Primera puede venirle grande. Ha terminado jugando Dela en el carril diestro, pero la intención es que vuelva al eje de la zaga de cara al próximo curso, motivo por el cual se buscará un lateral derecho de nivel titular.

Hay confianza en Diego Pampín, pero no se descarta tampoco reforzar el lateral zurdo. Un jugador de igual o superior nivel que eleve la competitividad en el puesto, además de tener más fondo de armario, ya que hasta ahora el suplente del gallego ha sido el canterano Marcos Navarro, que podría salir cedido en busca de los minutos que, presumiblemente, no tendrá en Primera. A préstamo podría salir también Víctor Fernández Jr, que ha pasado un año prácticamente inédito, mismo caso que Alfonso Pastor, el guardameta suplente.

En la recámara quedan los regresos de varios jugadores cedidos, como Pablo Cuñat, que ha brillado en el Cartagena a pesar del descenso del equipo de la Región de Murcia. También tendrá que volver a Orriols Óscar Clemente, que también estuvo jugando a préstamo en la segunda vuelta en Cartagonova. Su papel ya era testimonial en el Levante, por lo que la lógica dice que se le buscará una salida. Arriba, la delantera granota ha demostrado tener potencial y no es una posición que necesite refuerzos, siempre y cuando se consiga retener a Álex Forés.

Cabe recordar también que la cláusula de rescisión de varios futbolistas aumenta con el hecho de jugar en Primera, siendo Carlos Álvarez el caso más llamativo. El héroe del Levante tiene ahora un precio de 25 millones al contado, aunque un 40% iría a parar a las arcas del Sevilla si el traspaso se realiza este verano, o un 30% si la venta se produce en el mercado de 2026. Quizá la única posición del frente ofensivo que necesite reforzar el Levante sea la banda izquierda, donde jugadores como Pablo Martínez o Roger Brugué han jugado pese a ser centrocampistas o delanteros.