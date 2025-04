Álex Forés recupera la sonrisa en el Levante: «Esto para mí es un regalo que me está dando la vida»

El Levante sumó un importantísimo triunfo en casa ante el Real Zaragoza por 5-2, y uno de los protagonistas del partido fue sin duda ... Álex Forés, que marcó el segundo gol granota en su primer partido como titular de la temporada. El delantero de Real de Montroi salió en zona mixta tras el encuentro, agradeció la confianza que le está dando Julián Calero, y aseguró que se muestra muy feliz por el momento personal y colectivo que atraviesa: «He pasado un momento muy malo durante mucho tiempo, y que el míster confíe en mí y me ponga de titular, la verdad es que estoy muy agradecido. Nos avisó de cómo quería que jugásemos todos y la verdad que al final es trabajo de todos y bueno, contento porque al final hay mucho trabajo detrás y mucho sacrificio. Hay que seguir porque queda el final y esto es de todos, al final todos tenemos que echar para adelante y día a día trabajar para llegar lo mejor posible».

El delantero, cabe recordar, estuvo muchos meses inactivo por una lesión en la tibia que sufrió en el tramo final del curso pasado con el Villarreal B. En el mercado de invierno, una vez ya recuperado, recaló cedido en el Levante, donde está recuperando la sonrisa. «Es un momento feliz, sí. Pero también he tenido momentos felices en muchos aspectos y la verdad que estoy contento por el equipo, por dónde estamos, por lo que queda, y que estoy disfrutando todo lo que estoy haciendo y lo que hace el equipo y todo. La verdad que sí, es un momento feliz», señaló Forés.

Para el jugador granota, los goles están llegando porque se lo curra como el que más. «El trabajo es innegociable y para mí siempre lo ha sido, y el míster también nos inculca que el trabajo y la cabeza va por delante de todo, y la verdad que estamos bien, trabajamos día a día todos y contentos de la victoria. Y sobre el gol, sí, bueno, estaba viendo ahí que había un barullo de personal y que me podía caer y nada, me ha caído por suerte y la he podido meter», destacó el ariete levantinista.

No obstante, pese a los tres puntos sumados, el Levante tiene todavía que seguir trabajando para conseguir el deseado ascenso. «Quedan seis partidos aún y hay que tener la cabeza fría, hay que seguir trabajando y ahora hay que saborear la victoria y ya focalizarnos en Oviedo para ganar», dijo Forés, que descartó firmar el empate y admitió también que tendrá un ojo puesto este domingo en el partido de su próximo rival: «Igual lo veo un rato para ver lo que hacen más que nada, pero tampoco para ver cómo quedan, simplemente para fijarme en la línea defensiva o en ciertos aspectos que tengan para poder atacar el siguiente fin de semana por donde yo crea que tienen debilidades».

Cuestionado por su estado físico, Forés aseguró que ya se encuentra al cien por cien. «Yo vine con la intención de ayudar y sí que es verdad que vine con un déficit, porque llevaba mucho tiempo parado, pero bueno, yo soy un jugador que a base de trabajo intento revertir la situación y nada, yo estoy dispuesto a todo lo que me den, a aprovecharlo, sea cinco minutos, hoy de inicio o cualquier situación que me planteen. Emocionalmente estoy bien, lo malo ya lo había pasado antes y esto para mí era un regalo que me estaba dando la vida y estoy aprovechando cada día poder entrenar con los compañeros, me ayudan mucho y yo pienso que intento ayudarles también en lo que puedo, contento y poco más», comentó el delantero del Levante.

Finalmente, en la pregunta del millón, el de Real de Montroi no quiso mojarse sobre su futuro, ya que el club no tiene una opción de compra y si quiere seguir, habrá que negociar en verano. «Es que esto ya lo he dicho, y es que no depende de mí. Yo pertenezco al Villarreal y tampoco pusimos en el contrato ninguna opción de compra, entonces eso tampoco puedo decir yo si quiero estar aquí o no, o si debo estarlo, eso depende de los despachos y yo lo que depende de mí es cada día mostrar lo que me sacrifico por esta camiseta en todos los partidos. Cuando era pequeño estaba aquí y fue una etapa feliz, también tuve una lesión gorda y me ayudaron mucho en todos los sentidos y le tengo a precio por aquella etapa y la verdad que estoy contento y disfrutando del día a día», sentenció Forés.