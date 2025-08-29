El 1x1 del Elche-Levante: Carrusel de suspensos ante el fracaso granota

Tarde para olvidar en Elche. O, mejor dicho, para aprender. Los jugadores del Levante no estuvieron a la altura del compromiso. En la segunda mitad ... el equipo se vino abajo y sucumbió ante los franjiverdes. Un decepción enorme. Estas son las notas de todos los granotas que participaron.

Mathew Ryan Portero Poco fiable (4)

Luces y sombras en su debut. Realizó varias intervenciones de mérito, pero apenas salió en los balones aéreos y cometió un error grotesco en un gol de Rafa Mir, que afortunadamente quedó invalidado. Poco pudo hacer en los dos goles, eso sí. Le faltó mostrar autoridad en el área.

Manu Sánchez Carrilero izquierdo Aceptable (4)

Lejos de ser lo peor de la defensa del Levante. Pero aún más lejos de igualar el nivel que dio contra el Barça. Apenas apareció en ataque, percutieron en numerosas ocasiones por su banda y en la segunda parte desapareció hasta su cambio. Quizá le quede largo todo el carril izquierdo.

Jorge Cabello Central Flojo (2)

Poco preciso en salida de balón y débil en balones aéreos. Permitió el segundo gol del Elche. Tras su error, Calero decidió sustiuirle para cambiar el sistema a línea de cuatro. Cabello aún está lejos de aportar fiabilidad y solvencia en Primera. No es un indiscutible para Calero.

Unai Elgezabal Central Irreconocible (1)

Sale en la foto de los dos goles ilicitanos. El primero por un despeje fallido, el segundo por su debilidad en la disputa del balón. Además, se mostró poco contundente en balones aéreos. Está irreconocible. Suma más errores este curso que en todo el año pasado. Mucho que mejorar.

Adrián De la Fuente Central Fracaso (4)

Desordenado, igual que sus compañeros en la zaga. Débil en balones divididos e incapaz de ganar duelos. Le salva no ser el principal culpable de ninguno de los dos tantos. Pero formó parte de una defensa que dio un nivel paupérrimo. Atento, eso sí, en un par de buenos bloqueos.

Jeremy Toljan Carrilero derecho Bien (6)

De lo poco peligroso al contragolpe, seguro en defensa y con las ideas claras con el balón. Aunque no exento de errores, buen partido de Toljan, que se ha ganado ser un fijo en el carril derecho. Es el gran beneficiado por el sistema de tres centrales, que le da libertad en ataque.

Oriol Rey Centrocampista Insuficiente (3)

Se movió en la fina línea entre la elegancia y la blandenguería. Más cerca de la segunda que de la primera. La sensación es que le queda muy grande un centro del campo de Primera. Necesita estar bien rodeado. No tiene apenas recorrido ofensivo y es tibio en tarea defensiva.

Pablo Martínez Centrocampista No es un líder (4)

Apareció en último tercio y sumó en ataque. Intentó un par de disparos lejanos, sin éxito. Pero su partido volvió a ser insulso. Sigue flácido atrás y no dirige al equipo. Pese a portar el brazalete, aparenta total indiferencia y es incapaz de levantar la voz a sus compañeros.

Carlos Álvarez Mediapunta ¿Adiós? (6)

Gozó de una gran ocasión, que se estrelló en el larguero. En último tercio no encontró el acierto que acostumbra, pero participó en la creación ofensiva y dotó de ritmo al ataque. En la segunda parte desapareció. Duro partido para Carlos, en la que pudo ser su despedida.

Roger Brugué Delantero Desacertado (4)

Apenas participó en las jugadas de ataque, pese a que el contexto de partido beneficiaba a su estilo. Se empleó a fondo y fue el único hombre de ataque que aguantó los 90 minutos. Pero no estuvo acertado. Tuvo un mano a mano, pero llegó forzado y la mandó por encima del larguero.

Iván Romero Delantero Coraje (5)

Iván Romero es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero no negocia la intensidad y la disputa de cada balón. Tremendo esfuerzo en la primera línea de presión. Muy atento en desmarques, y realizó varias acciones individuales de mérito. Iván Romero le ha cogido el pulso a Primera.

José Morales Delantero Ex-comandante (4)

Errático. Otro mal partido de Morales, aunque entró en un contexto complicado y apenas tuvo oportunidades en ataque. Se espera más.

Víctor García Extremo derecho Nada (4)

Poco que valorar. Entró en banda derecha camino del tramo final del partido. No fue capaz de revitalizar el ataque granota. Tiene trabajo aún.

Olasagasti Centrocampista Debut (6)

Se enfundó por primera vez el clásico jersey. Entró en el tramo final y apenas tocó balón. Su recuperación es una muy buena noticia.

Carlos Espí Delantero Incalificable (5)

Calero sacó a Espí. Sí. Pero en un momento en el que el artillero apenas pudo participar. No rascó bola. El delantero se quedará en el Levante.

Iker Losada Mediapunta Incalificable (5)

Entró cuando el equipo ya estaba muertoy sin apenas opciones. Tampoco estuvo acertado. Si se va Carlos tiene que asumir galones.