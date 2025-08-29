Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Minuto de silencio en el Martínez Valero. EP

El 1x1 del Elche-Levante: Carrusel de suspensos ante el fracaso granota

El Levante cae en Elche dando una imagen muy mala y solo tres jugadores del equipo titular aprueban

José Martí

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:27

Tarde para olvidar en Elche. O, mejor dicho, para aprender. Los jugadores del Levante no estuvieron a la altura del compromiso. En la segunda mitad ... el equipo se vino abajo y sucumbió ante los franjiverdes. Un decepción enorme. Estas son las notas de todos los granotas que participaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

