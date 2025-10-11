Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
Dibujo del juicio celebrado en 2019 en París a miembros de los Clain. AFP

Vidas sin retorno

Muchas de las adhesiones de occidentales al Estado Islámico tuvieron un final dramático

G. E.

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:59

Comenta

Había hombres y mujeres de profundas convicciones religiosas, pero también adolescentes atraídas por la solidez de una fe en tiempos inciertos, el deseo de aventura ... e, incluso, el atractivo de guerrilleros vestidos de negro y que sólo mostraban una mirada feroz. Hace ya una década, la yihad sedujo a miles de individuos procedentes de todos los continentes. No todos tuvieron la suerte de Christine y sus nueras. Para muchos supuso un viaje sin retorno o que dejó graves secuelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  2. 2 Las tormentas golpean con fuerza Valencia y Aemet advierte de que lo peor está por llegar
  3. 3 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  4. 4 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  5. 5

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  8. 8 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas y cerrado el túnel de la AP-7
  9. 9

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  10. 10 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vidas sin retorno

Vidas sin retorno