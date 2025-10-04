Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
Gbagbo nació en el seno de una familia de dieciocho hijos hace 76 años, cuando el territorio era aún una colonia gala. R. C.

Simone Gbagbo, el regreso de la primera dama

Perfil ·

La que fuera la mujer más poderosa y temida de Costa de Marfil aspira a ser la primera presidenta del país africano

P. Arrugaeta

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:58

Comenta

El retorno de una anciana millonaria a su localidad natal es el punto de partida de la obra más famosa del dramaturgo Friedrich Dürrenmatt. 'La ... visita de la vieja dama' es la historia de una venganza perpetrada por aquella mujer humillada por las fuerzas vivas del pueblo cuando era joven y pobre. Simone Gbagbo también ha vuelto. Ella, que fue arrestada en el búnker presidencial y el vídeo de su captura difundido en internet, encarcelada, juzgada y condenada a veinte años de prisión, y que, además, padeció el escarnio de compartir a su marido con otra mujer, ha regresado como la figura pública que fue y lo quiere todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  3. 3 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  4. 4 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  5. 5 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  6. 6 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  7. 7

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  8. 8 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  9. 9 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Simone Gbagbo, el regreso de la primera dama

Simone Gbagbo, el regreso de la primera dama