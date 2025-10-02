Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestación del sindicato de Estudiantes en Barcelona en apoyo a Palestin EP

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema 'Paremos el genocidio'

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes, que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: «¡Paremos el genocidio!», han servido este ... jueves como acto de protesta, a lo largo y ancho del país, contra la interceptación de la Flotilla por parte de Israel. La marcha más numerosa ha sido la de la capital catalana, con 6.500 asistentes según la Guardia Urbana en un recorrido desde la plaza Universitat de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume, que tenía como objetivo denunciar «el genocidio sionista» y la detención de la Flotilla. En ella se han escuchado proclamas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Hijo de puta, Donald Trump' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

